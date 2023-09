Apples Wonderlust-Launch-Event: iPhone 15, AirPods mit USB C und neue Apple Watches

Apple wird seine mit Spannung erwartete Wonderlust-Auftaktveranstaltung abhalten, bei der eine Reihe neuer Produkte vorgestellt werden. Die Veranstaltung findet um 10:30 Uhr indischer Zeit im Apple-Hauptsitz in Cupertino statt. Wonderlust bedeutet laut Urban Dictionary „Der Wunsch, sich ständig in Staunen zu versetzen“, was mit dem Ziel von Apple übereinstimmt, seine Benutzer in Staunen und Überraschung zu versetzen.

Einer der Höhepunkte der Veranstaltung wird die Einführung der neuen iPhone-Reihe sein, die vier Modelle umfasst: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max. Von diesen neuen iPhones wird erwartet, dass sie über fortschrittliche Technologie und verbesserte Leistung verfügen und den Bedürfnissen von Apple-Enthusiasten gerecht werden.

Zusätzlich zu den iPhones wird Apple voraussichtlich auch die nächste Generation der Apple Watch Series 9 vorstellen. Von einer Apple Watch Ultra oder Apple Watch SE ist in diesem Jahr jedoch keine Rede, was darauf hindeutet, dass der Fokus auf dem Flaggschiff Series 9 liegen wird Modell.

Für diejenigen, die sich das Wonderlust-Event ansehen möchten, stehen mehrere Optionen zur Verfügung. Benutzer können die Apple-Website besuchen und zur Apple-Veranstaltungsseite navigieren, um den Live-Stream direkt anzusehen. Alternativ wird die Veranstaltung auch auf Apples offizieller YouTube-Seite gestreamt, einer Plattform, die das Unternehmen seit mehreren Jahren für Live-Streaming-Events nutzt.

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die Veranstaltung über die Apple TV-App zu verfolgen, die voraussichtlich die Auflistung der iPhone 15-Einführungsveranstaltung enthalten wird, um den Benutzern ein nahtloses Erlebnis zu bieten.

Apples Wonderlust-Launch-Event verspricht, aufregende neue Produkte und Funktionen auf den Markt zu bringen. Egal, ob es sich um das mit Spannung erwartete iPhone 15 oder die verbesserte Apple Watch Series 9 handelt, Apple-Fans kommen auf ihre Kosten.

Quellen:

– Urban Dictionary (www.urbandictionary.com)

– Apple-Website (www.apple.com/apple-events/)

– Apple YouTube-Seite