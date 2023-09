Apple kündigt Apple Watch Series 9 an: Was ist neu?

By

Apple hat während seiner Sonderveranstaltung „Wonderlust“ die neueste Version seiner beliebten Smartwatch, der Apple Watch Series 9, vorgestellt. Die neue Apple Watch behält das gleiche Design wie ihr Vorgänger bei, verfügt jedoch über bemerkenswerte Verbesserungen in Bezug auf Prozessor und Sensoren.

Eine der wesentlichen Verbesserungen der Apple Watch Series 9 ist die Einführung des SiP (System in a Package) S9. Dieser neue Prozessor verfügt über eine schnellere GPU und CPU, was zu kürzeren Ladezeiten beim Öffnen von Apps oder beim Neustart des Systems führt. Benutzer werden eine verbesserte Leistung und einen reibungsloseren Betrieb erleben.

Darüber hinaus enthält das S9 SiP eine neue Version des Ultra-Breitband-Chips von Apple. Ähnlich wie der U1-Chip sorgt die verbesserte Ultra-Breitband-Technologie für „räumliches Bewusstsein“. Dadurch kann die Apple Watch den Standort anderer kompatibler Geräte in der Nähe präzise erkennen. Die verbesserte Ultra-Breitband-Funktionalität erweitert die Find My-Funktion und öffnet die Tür zu neuen Möglichkeiten.

Während die Apple Watch Series 9 keine neuen Gesundheitsfunktionen einführt, verfügt sie über einen verbesserten Herzfrequenzsensor für eine verbesserte Genauigkeit. Apple hat außerdem ein neues Gyroskop hinzugefügt, mit dem Benutzer die Uhr mit einer Doppeltipp-Geste steuern können, ohne den Bildschirm berühren zu müssen.

Eine weitere bemerkenswerte Verbesserung ist das hellere Display der Apple Watch Series 9. Mit einer Helligkeit von bis zu 2000 Nits liefert der Bildschirm auch bei hellem Sonnenlicht brillante Bilder. Bei Nichtgebrauch dimmt das Display auf nur 1 Nit und schont so die Batterie.

Die neue Apple Watch Series 9 ist in den Versionen 41 mm und 45 mm erhältlich und sowohl aus Aluminium als auch aus Edelstahl gefertigt. Die Preise für die Serie 9 beginnen bei 399 US-Dollar. Vorbestellungen für die Apple Watch Series 9 sind jetzt möglich und sie wird am 22. September offiziell in den Läden eingeführt.

