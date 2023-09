Apple unterstützt die Einbeziehung von Lieferkettenemissionen in Klimaoffenlegungen

By

Apple hat seine Überzeugung zum Ausdruck gebracht, dass die Offenlegung der Unternehmensklimaemissionen von Unternehmen die Emissionen umfassen sollte, die aus ihrer Lieferkette stammen, die sogenannten Scope-3-Emissionen. In einem Brief an Scott Wiener, einen kalifornischen Senator, der für die Einführung des Senatsgesetzes 253 verantwortlich ist, das darauf abzielt, Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mehr als einer Milliarde US-Dollar zu verpflichten, ihre Treibhausgasemissionen öffentlich offenzulegen, schrieb Mike Foulkes, Direktor für staatliche und lokale Regierungsangelegenheiten bei Apple , äußerte die Haltung des Technologieriesen.

Scope-1-Emissionen sind Emissionen, die aus Quellen im Besitz einer Organisation freigesetzt werden, während Scope-2-Emissionen indirekte Treibhausgasemissionen sind, die einem Unternehmen durch den Kauf von Strom, Heizung und Kühlung entstehen. Scope-3-Emissionen, die aus der Lieferkette eines Unternehmens stammen, sind die größte Quelle von Treibhausgasemissionen und schwer zu verfolgen.

Der vorgeschlagene Gesetzentwurf 253 des Senats würde Kalifornien dazu verpflichten, Vorschriften zu erlassen, die Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als 1 Milliarde US-Dollar ab 1 dazu verpflichten, Scope-2- und Scope-2026-Emissionen an eine Emissionsberichtsorganisation offenzulegen. Diese Unternehmen wären ab 3 auch verpflichtet, Scope-2027-Emissionen zu melden 3. Apple hat in seinem Schreiben die Komplexität der Berichterstattung über Scope-XNUMX-Emissionen aufgrund der derzeit begrenzten verfügbaren Daten anerkannt.

Neben der Unterstützung der Einbeziehung von Scope-3-Emissionen hat Apple auch seine Unterstützung für die Überwachung der Emissionsberichterstattung durch Dritte zum Ausdruck gebracht. Die Haltung des Unternehmens steht im Einklang mit der Erwartung bevorstehender Klima-Offenlegungen anderer Regulierungsbehörden außerhalb Kaliforniens.

Die Unterstützung von Apple für Scope-3-Emissionen erfolgt, da die Bundesregulierungsbehörden erwägen, ein gewisses Maß an Offenlegung von Unternehmensklimadaten vorzuschreiben. Die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) hat Regeln vorgeschlagen, die die Offenlegung klimabezogener Risiken vorschreiben, die sich auf Unternehmen auswirken könnten. Es bleibt jedoch ungewiss, ob Scope-3-Emissionen einbezogen werden.

Apple ist davon überzeugt, dass parallele Standards hilfreich wären, wenn man die erwartete Zunahme obligatorischer Offenlegungen auf internationaler, nationaler und subnationaler Ebene bedenkt. Das Unternehmen schlug außerdem Anstrengungen zur Förderung der Konvergenz auf nationaler und internationaler Ebene vor, um doppelte Berichtspflichten zu minimieren.

