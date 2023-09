Die Apple Watch Ultra 2: Upgrades und neue Funktionen

Die Apple Watch Ultra der zweiten Generation ist mit mehreren bemerkenswerten Upgrades erhältlich. Die Uhr verfügt über einen schnelleren Prozessor, was zu einer längeren Akkulaufzeit beiträgt. Darüber hinaus verfügt der Ultra 2 über verbesserte Sensoren für Gesundheitsdaten und einen neuen U2-Chip für eine genauere GPS-Ortung.

Der innovative S9-Chip treibt die Apple Watch Ultra 2 an und führt eine neue Geste namens „Doppeltippen“ ein, die das Benutzererlebnis und die Zugänglichkeit verbessert. Eine der herausragenden Funktionen der Uhr ist eine On-Device-Version von Siri, die unabhängig von WLAN funktioniert und es Benutzern ermöglicht, Sprachbefehle in jeder Umgebung zu verwenden.

Ähnlich wie die ebenfalls vorgestellte Series 9 zeigt auch das Ultra 2 Apples Engagement für die Umwelt. Das Gehäuse der Uhr enthält einen erhöhten Recyclinganteil und ist CO2-neutral. Darüber hinaus wurde der Ultra XNUMX speziell für Outdoor-Enthusiasten entwickelt und besteht aus recycelten Teilen.

Was das Design angeht, behält das Ultra 2 das gleiche Erscheinungsbild wie sein Vorgänger bei und verfügt über ein 49-Millimeter-großes, fortschrittliches Display. Das Display bietet eine beeindruckende Helligkeit von 3,000 Nits und sorgt so für klare Sicht auch bei direkter Sonneneinstrahlung. Apple hat außerdem das „Modular Ultra“-Display eingeführt, das sich automatisch auf den Nachtmodus umstellt und somit sowohl für das Tragen am Tag als auch in der Nacht geeignet ist.

Die Akkulaufzeit ist ein Highlight der Ultra 2: Bei regelmäßiger Nutzung hält die Uhr bis zu 36 Stunden und im Energiesparmodus unglaubliche 72 Stunden.

Die Apple Watch Ultra 2 kann ab heute vorbestellt werden und wird ab dem 22. September zum Preis von 799 US-Dollar im Handel erhältlich sein.

