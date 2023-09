Apple setzt in seiner neuen Produktpalette auf USB-C-Ladefunktion

Apple hat kürzlich seine neueste Produktpalette vorgestellt und Verbesserungen an seinen Smartwatches und Telefonen vorgestellt. Zwar gab es verschiedene beeindruckende neue Funktionen, die bedeutendste Änderung ist jedoch die Einführung des USB-C-Ladens. Dieser Schritt erfolgt, da der europäische Gesetzgeber vorgeschrieben hat, dass alle auf dem Kontinent verkauften tragbaren technischen Geräte bis Ende nächsten Jahres über eine USB-Ladefunktion verfügen müssen.

Die Hinzufügung eines USB-C-Anschlusses zum legendären iPhone ist ein bemerkenswerter Schritt für Apple. Das für seine Innovationen bekannte Unternehmen ist in diesem Bereich hinter anderen Technologiekonkurrenten zurückgeblieben. Anstatt jedoch eine separate Version des Geräts für den europäischen Markt zu entwickeln, hat Apple beschlossen, den USB-C-Anschluss weltweit auf allen seinen Smartphones zum Standard zu machen.

Die Verbraucher zeigten sich begeistert von diesem Wandel hin zum universellen Laden. Viele schätzen den Komfort, für alle ihre Geräte den gleichen Ladekabeltyp zu verwenden. Für Vielreisende ist es besonders vorteilhaft, da dadurch das Mitführen mehrerer Kabel entfällt.

Catherine Warren, eine Medien- und Technologieunternehmerin, begrüßt den Trend zur Standardisierung und erklärt: „Aus meiner Sicht ist alles, was Standard ist, gut. Dies ist ein sehr positiver kleiner Schritt in Richtung Kompatibilität, den wir alle als Verbraucher anstreben.“

Gay Gordon-Byrne, Geschäftsführer der Verbraucherlobbygruppe Right to Repair Foundation, erkennt den Wert des EU-Mandats an, bleibt jedoch skeptisch gegenüber den Beweggründen von Apple. Sie schlägt vor, dass Apple versuchen könnte, die Bedeutung dieser Änderung zu überbewerten, da sie gerne alles tun, was sie gut aussehen lässt. Allerdings sieht sie die Einführung des USB-C-Ladens immer noch als positive Entwicklung.

