Apple verabschiedet sich mit der Einführung des iPhone 15 vom Lightning Connector

Nach 11 Jahren hat Apple angekündigt, sich von seinem proprietären Lightning-Anschluss bei den Flaggschiff-iPhones zu verabschieden. Das Unternehmen stellte das iPhone 15 bei seiner jährlichen Produkteinführungsveranstaltung im Herbst vor und stellte seine neuen Modelle vor, die jetzt über USB-C-Ladeanschlüsse verfügen werden. Die Abkehr vom Lightning-Anschluss, der erstmals 2012 eingeführt wurde, steht im Einklang mit einem neuen Gesetz der Europäischen Union, das letztes Jahr verabschiedet wurde und vorschreibt, dass alle in der EU verkauften Smartphones bis Ende 2024 über eine USB-C-Schnittstelle zum Aufladen verfügen müssen.

Das iPhone 15 ist in zwei Modellen erhältlich: dem 6.1-Zoll-iPhone 15 ab 799 US-Dollar und dem 6.7-Zoll-iPhone 15 Plus ab 899 US-Dollar. Beide Modelle verfügen über eine Keramikabschirmung für zusätzliche Haltbarkeit und eine 48-Megapixel-Hauptkamera. Sie sind in fünf Farben erhältlich: Pink, Gelb, Grün, Blau und Schwarz.

Führungskräfte von Apple betonten die Vorteile der Verwendung des Industriestandards USB-C, wie z. B. höhere Datenübertragungsgeschwindigkeiten und die Bequemlichkeit, dasselbe Kabel zum Laden von iPhones, iPads und MacBooks zu verwenden. Die neuesten MacBooks und iPads des Unternehmens verfügen bereits über USB-C-Ladeanschlüsse, und selbst das Apple TV 4K-Streaminggerät der dritten Generation nutzt USB-C zum Laden. Darüber hinaus unterstützen die iPhone 15-Modelle Standards für kabelloses Laden.

Neben dem iPhone 15 stellte Apple auch die Apple Watch Series 9 vor, die ab 399 US-Dollar erhältlich ist. Zu den neuen Funktionen der Serie 9 gehören eine „Doppeltipp“-Funktion zur Steuerung von Apps, die Siri-Funktion auf dem Gerät, eine verbesserte iPhone-Ortungsfunktion und ein helleres Display. Die Apple Watch Series 9 ist zudem das erste „klimaneutrale“ Produkt des Unternehmens.

Während der Präsentation erwähnte CEO Tim Cook kurz Apple Vision Pro, das AR/VR-Headset des Unternehmens, das Anfang 2024 auf den Markt kommen soll. Cook betonte auch Apples Engagement für ökologische Nachhaltigkeit mit einem Cameo-Auftritt von Octavia Spencer als „Mutter Natur“ beim Grillen Führungskräfte über ihre Ziele. Das Videosegment enthüllte Apples Ziel, alle seine Produkte bis 2030 klimaneutral zu machen.

Quellen: Apple, Recht der Europäischen Union