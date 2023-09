Tata Play Binge geht in Indien eine Partnerschaft mit Apple TV+ ein

By

Der indische Senderaggregator Tata Play Binge hat eine Zusammenarbeit mit Apple TV+ angekündigt, um seine beliebten Serien und Originalfilme auf den indischen Markt zu bringen. Diese Partnerschaft ist die erste ihrer Art für Apple TV+ in Indien.

Durch diese Zusammenarbeit haben indische Zuschauer Zugang zu einer breiten Palette von Serien wie „Ted Lasso“, „Shrinking“, „Silo“, „Hijack“, „Foundation“, „Tehran“, „Servant“, „Platonic“ „Severance“, „The Morning Show“, „Bad Sisters“, „Slow Horses“ und „Prehistoric Planet“. Darüber hinaus werden auf der Plattform auch Originalfilme von Apple verfügbar sein, darunter „CODA“ und „Der Junge, der Maulwurf, der Fuchs und das Pferd“, „Ghosted“ und der kürzlich uraufgeführte Film „The Beanie Bubble“.

Um den Start zu feiern, wurde eine Werbekampagne mit den Bollywood-Superstars Saif Ali Khan und Katrina Kaif gestartet. Diese Zusammenarbeit soll die Reichweite von Apple TV+ auf dem indischen Markt weiter vergrößern und den indischen Zuschauern ein vielfältiges Angebot an Inhalten bieten.

Zusätzlich zu den bereits auf Apple TV+ verfügbaren Serien und Filmen wird die Plattform in Indien auch neue Originalfilme veröffentlichen. Zu den bevorstehenden Veröffentlichungen gehören „Killers of the Flower Moon“ von Martin Scorsese mit Leonardo DiCaprio, Robert De Niro und Lily Gladstone, der Spionagethriller „Argylle“ mit Henry Cavill, Sam Rockwell und Bryce Dallas Howard sowie „Napoleon“ von Ridley Scott Joaquin Phoenix und Joseph Kosinskis unbenannter Formel-XNUMX-Rennfilm mit Brad Pitt.

Die Zusammenarbeit zwischen Tata Play Binge und Apple TV+ soll die Streaming-Landschaft in Indien neu definieren und den Zuschauern im Land eine größere Auswahl an Inhalten bieten.

Nippon TV stellt neue Formate auf dem MIPCOM Rights Market vor

Nippon TV, der japanische Urheber beliebter Formate wie „Shark Tank“, wird auf dem bevorstehenden MIPCOM-Rechtemarkt in Frankreich vier neue Filme vorstellen. Zu diesen Eigenschaften gehört ein Skriptformat namens „The Greatest Teacher“, in dem eine Lehrerin in die Vergangenheit reist, um das Geheimnis zu lüften, wer sie vom Dach gestoßen hat.

Außerdem werden zwei Formate ohne Drehbuch vorgestellt, darunter „Suspects on the Set“, eine Kombination aus Krimidrama und Ermittlungsschlacht ohne Drehbuch, und „5 Friends, 5 Favours!“, eine Studio-Gameshow, in der Freunde um den Sieg für ihre Berühmtheit konkurrieren Freunde.

Darüber hinaus wird Nippon TV einen Anime-Titel namens „The Apothecary Diaries“ vorstellen, eine Adaption einer beliebten historischen Mystery-Serie mit über 24 Millionen verkauften Exemplaren.

Nishiyama Mikiko, Executive Vice President of Global Business bei Nippon TV, brachte das Engagement des Unternehmens für die Stärkung seiner Produktions- und Vertriebskapazitäten zum Ausdruck. Ziel von Nippon TV ist es, durch Partnerschaften und in Japan produzierte und ausgestrahlte Pilotversionen Originalprogramme zu produzieren und Serienadaptionen auf internationalen Märkten zu erkunden.

Diese neuen Formate von Nippon TV versprechen, dem Publikum in Japan und auf der ganzen Welt einzigartige und ansprechende Inhalte zu bieten.

Black Mandala erwirbt weltweite Vertriebsrechte für „What Lurks Beneath“

Black Mandala, ein in Neuseeland ansässiger Genrefilmspezialist, hat sich die weltweiten Vertriebsrechte für den Action-Horror-Thriller „What Lurks Beneath“ gesichert. Der von Jamie Bailey inszenierte Film dreht sich um die Besatzung eines Marine-U-Bootes am Rande eines Atomkonflikts und des Dritten Weltkriegs. Als eine mysteriöse nackte blinde Passagierin auftaucht, steigt die Spannung, da sie vermuten, dass es sich bei ihr um eine russische Eindringling handeln könnte. Doch bald entdecken sie, dass es sich bei ihr um etwas weitaus Gefährlicheres handelt.

Zur Besetzung von „What Lurks Beneath“ gehören Simon Phillips, Ryan Giesen, Michael Swatton, Nick Biskupek und der Newcomer Dela Reilley. Der Film hatte seine Weltpremiere beim Buffalo Dreams Fantastic Film Festival im Bundesstaat New York.

Produziert von Mem Ferda von FilmCore und ausführender Produzent von Ken Bressers von Dystopian Films in Zusammenarbeit mit Bailey's Into Frame Films, bietet „What Lurks Beneath“ ein spannendes und intensives Kinoerlebnis für Genrefilm-Enthusiasten.

Alan Carr moderiert die BBC-Quizshow „Picture Slam“

„RuPaul's Drag Race UK“-Juror und „Interior Design Masters Presenter“ Alan Carr übernimmt die Rolle des Moderators der BBC-Quizshow „Picture Slam“. In jeder Runde erhalten drei Teams bestehend aus zwei Teilnehmern eine Tafel voller Bilder zu unterschiedlichen Themen. Die Teams müssen die Bilder anhand der Uhr korrekt identifizieren. Das Abschließen einer vollständigen Tafel mit den richtigen Antworten führt zu einem Geldbonus für das Team.

Das Finalistenteam hat die Chance, einen Preis von 10,000 £ (12,500 $) zu gewinnen, wenn es alle Bilder richtig benennen kann. „Picture Slam“ bietet ein spannendes und rasantes Quizshow-Format, in dem die Zuschauer ihr Wissen testen und um einen stattlichen Geldpreis konkurrieren können.

