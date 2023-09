Apple arbeitet mit Tata Play Binge zusammen, um Apple TV+ anzubieten

By

Apple hat eine Partnerschaft mit dem indischen Streaming-Kanal-Aggregator Tata Play Binge angekündigt, um Apple TV+ als Teil seines Premium-Pakets anzubieten. Das Paket zum Preis von 399 Rupien pro Monat umfasst 27 Videodienste, darunter unter anderem Disney Hotstar und LionsgatePLAY.

Diese Zusammenarbeit ermöglicht es Apple, die Reichweite seiner Original-TV-Sendungen und -Filme in einem Markt zu vergrößern, in dem es allein schwierig gewesen wäre, eine nennenswerte Marktpräsenz zu erlangen. Obwohl Apple TV+ seit seiner Einführung ein Wachstum verzeichnet, ist seine internationale Inhaltsbibliothek immer noch begrenzt, was seine Attraktivität auf nicht englischsprachigen Märkten beeinträchtigt.

Durch die Zusammenarbeit mit Tata Play Binge kann Apple TV+ in der Region relevant bleiben. Diese Partnerschaft hält auch die Tür für potenzielle zukünftige Investitionen in lokale Originalinhalte offen, sofern sie mit der Strategie von Apple übereinstimmen.

Einen ähnlichen Ansatz hat Apple bereits in Frankreich verfolgt, wo das Unternehmen mit Canal eine Partnerschaft eingegangen ist, um Apple TV+-Inhalte ohne Aufpreis in das Canal+-Netzwerkpaket aufzunehmen. Einige Apple TV+-Sendungen werden auch auf dem Kanal Canal+ TV ausgestrahlt.

Um die Verfügbarkeit von Apple TV+ zu bewerben, hat Tata Play Binge eine neue Anzeige in seinen Smart-TV- und Mobil-Apps veröffentlicht. In der Anzeige wird insbesondere die Verfügbarkeit von Apple TV+ auf Android-Geräten hervorgehoben, obwohl Apple noch keine Apple TV-App für Android-Telefone auf den Markt gebracht hat.

Interessanterweise bezieht sich die Tata Play Binge-Werbung zunächst auf die Apple-Originalserie „Shantaram“, in der Dialoge in indischer Sprache gezeigt werden. Obwohl „Shantaram“ im Dienst verfügbar war, wurde es aufgrund schlechter Kritiken und geringer Zuschauerzahlen nach einer Staffel abgesetzt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Partnerschaft zwischen Apple und Tata Play Binge die Reichweite von Apple TV+ auf dem indischen Markt erweitert und Benutzern Zugang zu einer breiten Palette von Videodiensten bietet. Diese Zusammenarbeit steht im Einklang mit der Strategie von Apple, auf nicht englischsprachigen Märkten wettbewerbsfähig zu bleiben und möglicherweise in Zukunft in lokale Originalinhalte zu investieren.

