Apple bringt am Verkaufstag das in Indien hergestellte iPhone 15 auf den Markt

Laut mit der Angelegenheit vertrauten Quellen plant Apple, das in Indien hergestellte iPhone 15 am ersten Tag seines weltweiten Verkaufsstarts auf den Markt zu bringen. Während der Großteil der iPhone 15-Geräte weiterhin aus China kommen wird, ist dies das erste Mal, dass ein in Indien montiertes iPhone der neuesten Generation sofort zum Kauf angeboten wird. Dieser Schritt unterstreicht die zunehmenden Produktionskapazitäten Indiens und stellt eine Abkehr von Apples bisheriger Strategie dar, hauptsächlich in China hergestellte Geräte weltweit zu verkaufen.

Apple hat daran gearbeitet, die Lücke zwischen seinen Niederlassungen in Indien und seinen wichtigsten Produktionsstandorten in China zu schließen. Das Unternehmen begann letzten Monat mit der Produktion des iPhone 15 in der Fabrik eines Zulieferers im Bundesstaat Tamil Nadu. Aufgrund unvorhergesehener logistischer Herausforderungen kann es jedoch zu leichten Verzögerungen bei der Verfügbarkeit der in Indien hergestellten Geräte kommen.

Das iPhone 15 wird voraussichtlich Apples bedeutendstes Update seit drei Jahren sein und Kamerasystem-Upgrades in der gesamten Produktreihe sowie einen verbesserten 3-Nanometer-Prozessor für die Pro-Modelle beinhalten. Diese neue Aufstellung ist von entscheidender Bedeutung für die Wiederbelebung der Verkäufe von Apple, da das Unternehmen drei Quartale in Folge einen Umsatzrückgang verzeichnete.

Indien ist für Apple immer wichtiger geworden, da die indische Regierung finanzielle Anreize zur Förderung der lokalen Produktion bietet und Apple angesichts von Handelsstreitigkeiten versucht, über China hinaus zu diversifizieren. Das Land hat sich auch als vielversprechender Markt für Apple erwiesen, mit einem zweistelligen Wachstum der iPhone-Verkäufe in Indien im Vorquartal.

Neben der Fabrik der Foxconn Technology Group in Tamil Nadu werden voraussichtlich auch andere Apple-Zulieferer in Indien, darunter Pegatron Corp. und eine Wistron Corp.-Fabrik, die bald von der Tata Group übernommen wird, das iPhone 15 montieren.

Apple betrachtet Indien langfristig sowohl als Einzelhandelschance als auch als bedeutenden Produktionsstandort, was durch die Eröffnung seiner ersten Stores in Indien in diesem Jahr belegt wird.

Quellen: Bloomberg News.