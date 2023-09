Apple stellt am Global Sales Debut Day das in Indien hergestellte iPhone 15 vor

Apple Inc. wird seine Strategie deutlich ändern, indem es das in Indien hergestellte iPhone 15 am ersten Verkaufstag auf den Markt bringt. Dies ist das erste Mal, dass am Tag der Weltpremiere ein lokal hergestelltes Gerät erhältlich sein wird. Auch wenn die Mehrheit der iPhone 15-Geräte weiterhin aus China kommen wird, unterstreicht dieser Schritt die wachsenden Produktionskapazitäten Indiens und Apples Bemühungen, seine Produktion über China hinaus zu diversifizieren.

Das iPhone 15 wird voraussichtlich am Dienstag vorgestellt, der Verkauf beginnt in den Tagen oder Wochen nach der Veranstaltung. Die Produktion des iPhone 15 begann letzten Monat in einer Fabrik im südlichen Bundesstaat Tamil Nadu, die vom Zulieferer Foxconn Technology Group betrieben wird. Obwohl es aufgrund von Logistikengpässen zu leichten Verzögerungen kommen kann, liegt der Fokus von Apple offensichtlich darauf, die Kluft zwischen seinen indischen und chinesischen Niederlassungen zu verringern.

Die Anreize von Premierminister Narendra Modi, die lokale Produktion zu fördern, gepaart mit Apples Strategie, die Abhängigkeit von China angesichts der Handelsspannungen zu verringern, haben Indien zu einem wichtigen Markt für Apples Diversifizierungsbemühungen gemacht. Vor dem iPhone 14 wurde nur ein kleiner Teil der weltweiten Produktion von Apple in Indien montiert, mit einer Verzögerung von sechs bis neun Monaten im Vergleich zur Produktion in China. Die Verzögerung wurde jedoch deutlich verkürzt, sodass Apple bis Ende März 7 % seiner iPhones in Indien montieren kann.

Das iPhone 15 wird voraussichtlich ein großes Update des Geräts sein, mit Verbesserungen am Kamerasystem in der gesamten Produktreihe und den Pro-Modellen mit einem verbesserten 3-Nanometer-Prozessor. Diese neue Produktpalette ist für Apple von entscheidender Bedeutung, um den Umsatz anzukurbeln, da das Unternehmen aufgrund der schwachen Verbrauchernachfrage in Schlüsselmärkten wie den USA, China und Europa drei Quartale in Folge rückläufige Umsätze meldete.

Apples Fokus auf Indien geht über die Produktion hinaus, da das Unternehmen in diesem Jahr seine ersten Einzelhandelsgeschäfte im Land eröffnete. Mit einem schnell wachsenden Markt und steigenden Umsätzen gilt Indien langfristig sowohl als Einzelhandelschance als auch als wichtiger Produktionsstandort für Apples Gadgets. Es wird erwartet, dass auch andere Zulieferer, wie Pegatron Corp. und eine Wistron Corp.-Fabrik, die bald von der Tata Group übernommen wird, das iPhone 15 in Indien montieren werden.

