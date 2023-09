By

Apple wird die Art und Weise, wie seine nächsten iPhone-Modelle aufgeladen werden, ändern. Berichten zufolge wird das kommende iPhone 15 über einen USB-C-Ladeanschluss anstelle des Lightning-Anschlusses verfügen, der in früheren Modellen verwendet wurde. Diese Änderung gilt für alle iPhone 15-Modelle. Der USB-C-Anschluss wird bereits in anderen Apple-Geräten wie MacBooks und iPads sowie in Technologieprodukten verschiedener anderer Unternehmen verwendet.

Dieser Schritt von Apple steht im Einklang mit einem vom Parlament der Europäischen Union verabschiedeten Gesetz, das die Verwendung eines USB-C-Ladeanschlusses in allen in der EU verkauften Mobiltelefonen, Tablets und Kameras vorschreibt. Unternehmen müssen dieser Anforderung bis Ende 2024 nachkommen. Auch Laptops unterliegen in der EU bis 2026 der USB-C-Anforderung.

Apple wird das iPhone 15 voraussichtlich am 12. September auf seinem „Wonderlust“-Event vorstellen. iPhones machten durchweg einen erheblichen Teil des gesamten Nettoumsatzes von Apple aus und erwirtschafteten in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 156.78 2023 Milliarden US-Dollar. Dies ist jedoch ein Rückgang von etwa 3.7 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2022.

Der Nettoumsatz des iPhone-Segments von Apple betrug im dritten Quartal 2023 39.67 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 2.4 % im Vergleich zum Vorjahr. Apples CFO Lucas Maestri äußerte sich optimistisch für das vierte Quartal und erwartete eine verbesserte Leistung in den Segmenten iPhone und Services. Bei der kommenden Veranstaltung stellt Apple möglicherweise auch die neunte Serie der Apple Watch vor.

Quellen:

– CNN-Geschäft

– Parlament der Europäischen Union

– Pressemitteilung von Apple