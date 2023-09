Die Besorgnis der Anleger über das Vorgehen Chinas gegen die iPhone-Nutzung führt zu einem Rückgang des Marktwerts von Apple

By

Die Besorgnis der Anleger über ein mögliches Vorgehen gegen die Nutzung von iPhones durch die Behörden in China hat zu einem Rückgang des Marktwerts von Apple um 200 Milliarden US-Dollar geführt. Diese Entwicklung hat einen Schatten auf die bevorstehende Markteinführung des neuesten Smartphones von Apple geworfen. Die von Peking gemeldeten Beschränkungen für Regierungs-iPhones stellen in Verbindung mit dem Wiederaufleben von Huawei eine erhebliche Bedrohung für Apples Position auf dem Smartphone-Markt dar, der im Begriff war, Samsung zu überholen.

Analysten hatten zuvor vorhergesagt, dass die Veröffentlichung des iPhone 15 Apple erstmals in die Nähe rücken würde, der volumenmäßig größte Smartphone-Hersteller der Welt zu werden. Allerdings sind die Apple-Aktien in den letzten zwei Tagen um etwa 6 % gefallen, da sich die Anleger Sorgen um die Aussichten des Unternehmens in China machen, wo das Unternehmen etwa 20 % seines Umsatzes erwirtschaftet.

Der chinesische Markt, der eine entscheidende Rolle für Apples Wachstum spielt, wird darüber entscheiden, ob das Unternehmen Samsung überholen kann. Vor einem Jahrzehnt schien es für Apple unmöglich, Samsung in puncto Marktbeherrschung zu übertreffen, aber jetzt scheint es in greifbare Nähe gerückt zu sein. Es sind mehrere Berichte aufgetaucht, die darauf hinweisen, dass Peking bestimmte Regierungsstellen angewiesen hat, iPhones und andere ausländische Geräte nicht für die Arbeit zu verwenden.

Nach Schätzungen der Bank of America werden jährlich bis zu 50 Millionen iPhones in China verkauft. Wenn ein Verbot umgesetzt wird, könnte Apple mit einem potenziellen Verlust von 5 bis 10 Millionen Einheiten pro Jahr rechnen. Allerdings hat die chinesische Regierung zu diesem Thema keine offizielle Stellungnahme abgegeben. Apple hat es abgelehnt, sich zu dem Verbot zu äußern, über das ursprünglich das Wall Street Journal berichtet hatte.

Gleichzeitig hat Huawei, Apples härtester Rivale in China, ein unerwartetes Comeback hingelegt. Trotz der von Washington angeführten Bemühungen, Huawei den Zugang zu fortschrittlichen Chips zu erschweren, hat der chinesische „nationale Champion“ kürzlich das Mate 60 Pro auf den Markt gebracht, ein Flaggschiff-Telefon, das 5G-Geschwindigkeiten liefern kann. Der Smartphone-Marktanteil von Huawei in China war aufgrund der US-Sanktionen drastisch von 29 % Mitte 2020 auf nur noch 7 % zwei Jahre später zurückgegangen. Allerdings verzeichnete das Mate 60 Pro seit seiner Veröffentlichung eine hohe Nachfrage, so dass bis zum Jahresende voraussichtlich bis zu 6 Millionen Einheiten ausgeliefert werden.

Apple wird voraussichtlich vier neue Modelle des iPhone 15 herausbringen, mit schrittweisen Verbesserungen und einer Umstellung auf branchenübliche Ladeanschlüsse. Wall Street-Analysten gehen davon aus, dass die bestehende Basis von 1.2 Milliarden iPhone-Nutzern im geschäftigen Dezemberquartal den Verkauf von rund 78 Millionen Geräten ankurbeln wird, was einem Anstieg von 8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Analysten von Counterpoint Research gehen davon aus, dass dies ausreichen könnte, damit Apple in diesem Jahr gemessen an der Stückzahl Samsung übertreffen und sich damit zum ersten Mal die weltweite Smartphone-Verkaufskrone sichern kann.

Insgesamt bleibt das Rennen zwischen Apple und Samsung hart umkämpft, wobei nach Schätzungen von Counterpoint erwartet wird, dass beide Unternehmen im Jahr 230 knapp 2023 Millionen Einheiten verkaufen werden.

