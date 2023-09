Die Apple Store-Website geht vor der Einführung des iPhone 15 offline

Die Apple Store-Website wurde am Dienstagmorgen, nur wenige Stunden vor der mit Spannung erwarteten Markteinführung des iPhone 15, vorübergehend offline geschaltet. Auf der Zielseite wurde eine Meldung angezeigt, dass die Website aktualisiert wird, und die Besucher wurden aufgefordert, bald noch einmal vorbeizuschauen. Ein blau-graues animiertes Apple-Logo, das ebenfalls mit der Einführungsveranstaltung des iPhone 15 in Verbindung gebracht wird, wurde zusammen mit einem funktionierenden Link zum Livestream angezeigt.

Apple-Chef Tim Cook wird voraussichtlich um 1:15 Uhr ET im Steve Jobs Theater im Apple Park die neueste Version des Flaggschiffprodukts des Unternehmens vorstellen. Es bleibt unklar, ob der Website-Absturz auf das überwältigende Interesse am iPhone XNUMX zurückzuführen ist oder ob Apple Änderungen an seinem Online-Marktplatz vornimmt.

Das iPhone 15 wird voraussichtlich am 22. September erscheinen, wobei drei Modelle zu unterschiedlichen Preisen erhältlich sind. Die Standardversion wird bei 799 US-Dollar beginnen, während die Pro Max-Option 1,099 US-Dollar kosten wird. Eine bemerkenswerte Änderung beim iPhone 15 ist die Einführung eines USB-C-Standardladeanschlusses, wie von der Europäischen Union vorgeschrieben. Dieser Schritt markiert eine Abkehr von Apples proprietärem Lightning-Ladeanschluss.

Zu den Gerüchten rund um das iPhone 15 gehört die Einführung eines „Action Button“, der Benutzern schnellen Zugriff auf verschiedene Funktionen und Einstellungen ermöglicht, ohne das Gerät zu entsperren oder durch Apps zu navigieren. Obwohl es nur wenige Details gibt, glauben Experten, dass diese Taste das iPhone 15 Pro von früheren Modellen unterscheiden könnte.

Normalerweise stellt Apple im Herbst ein neues Produkt vor und das iPhone 14 wurde im September letzten Jahres veröffentlicht. Die Aktie des Unternehmens, die kürzlich eine Rekordmarktkapitalisierung von 3 Billionen US-Dollar erreichte, erlebte am frühen Morgenhandel am Dienstag einen leichten Rückgang.

Quellen: The New York Post, MacRumors, The Associated Press