Chinesische Regierungsmitarbeiter könnten von der Nutzung von Apple iPhones ausgeschlossen werden, was zu einem Rückgang der Apple-Aktien führen würde

Apple-Aktien fielen am Donnerstag um mehr als 3 %, nachdem sie am Mittwoch um 4 % gefallen waren, nachdem Berichte darauf hindeuteten, dass chinesischen Regierungsmitarbeitern die Nutzung von Apples iPhones verboten werden könnte. Obwohl die gemeldeten Beschränkungen von der chinesischen Regierung nicht öffentlich bekannt gegeben wurden, gibt die Möglichkeit Anlass zur Sorge, dass Apples Produkte in die internationalen Spannungen zwischen den USA und China geraten könnten.

China ist Apples drittgrößter Markt und machte im vergangenen Jahr 18 % des Gesamtumsatzes aus. Darüber hinaus werden hier die meisten Apple-Produkte montiert. Das mögliche Verbot der Nutzung von iPhones für Regierungsangestellte könnte zu einem Rückgang der iPhone-Verkäufe in China um bis zu 5 % führen.

Noch besorgniserregender für Apple ist, dass die Verbote ein Signal an die Bürger senden könnten, dass sie Elektronikgeräte chinesischer Unternehmen verwenden sollten, was sich negativ auf die Verkäufe bei den Verbrauchern auswirken könnte. Dieser Schritt könnte Teil einer umfassenderen Anstrengung der chinesischen Regierung sein, den Einsatz heimischer Technologie zu fördern.

Als Reaktion auf die Möglichkeit eines iPhone-Verbots der Regierung und der zunehmenden Konkurrenz durch Huawei verkaufte Dan Niles, Portfoliomanager beim Satori Fund, seine Anteile an Apple und verkauft das Unternehmen nun leer.

Letzte Woche begannen mehrere chinesische Einzelhändler, Bestellungen für Huaweis neues Telefon, das Mate 60 Pro, entgegenzunehmen, was in den sozialen Medien schnell zu einem heißen Thema wurde. Das Telefon verwendet einen in China hergestellten Chip der Huawei-Tochter HiSilicon.

Während Huawei im Jahr 2019 mit Sanktionen konfrontiert war, die sein Telefongeschäft erheblich beeinträchtigten, wirft das neue Telefon des Unternehmens Fragen zur Wirksamkeit separater Beschränkungen für die Technologie zur Chipherstellung auf. Jake Sullivan, nationaler Sicherheitsberater der USA, forderte die USA auf, sich bei Technologiebeschränkungen weiterhin eng auf nationale Sicherheitsbelange und nicht auf eine umfassendere kommerzielle Entkopplung zu konzentrieren.

Im letzten Quartal von Apple stieg der Umsatz im Großraum China auf Jahresbasis um 8 % auf 15.76 Milliarden US-Dollar und ist damit die am schnellsten wachsende Region von Apple. Tim Cook, CEO von Apple, hat die Bemühungen des Unternehmens zum Ausdruck gebracht, aufgrund der Erfahrung und des Ökosystems von Apple mehr Menschen davon zu überzeugen, von Android-Telefonen auf iPhones umzusteigen.