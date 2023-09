Apple stellt am Tag der weltweiten Verkaufspremiere das in Indien gefertigte iPhone 15 vor

Laut mit der Angelegenheit vertrauten Quellen plant Apple, das iPhone 15, das in Indien montiert wird, am Tag seiner weltweiten Verkaufspremiere auf den Markt zu bringen. Während der Großteil der iPhone 15-Geräte weiterhin in China produziert wird, stellt dieser Schritt eine deutliche Abkehr von Apples bisheriger Strategie dar, hauptsächlich in China hergestellte Geräte zu verkaufen. Es unterstreicht auch die wachsenden Produktionskapazitäten Indiens und verdeutlicht die Bemühungen von Apple, die Kluft zwischen seinen indischen und chinesischen Produktionsstandorten zu verringern.

Das in Cupertino ansässige Unternehmen Apple begann letzten Monat mit der Produktion des iPhone 15 in einer Fabrik in Tamil Nadu, Indien. Aufgrund unvorhergesehener Logistikengpässe kann es jedoch zu leichten Verzögerungen kommen. Apple hat den Anteil der in Indien montierten iPhones erhöht und erreichte bis Ende März 7 %. Diese Verschiebung ist eine Folge der finanziellen Anreize des indischen Premierministers Narendra Modi, die lokale Produktion anzukurbeln, und der Notwendigkeit von Apple, seine Produktion inmitten des Handelskrieges zwischen den USA und China zu diversifizieren.

Das iPhone 15 wird voraussichtlich das bedeutendste Update des Geräts seit drei Jahren sein und Verbesserungen am Kamerasystem und einen verbesserten Drei-Nanometer-Prozessor in den Pro-Modellen beinhalten. Diese neue Produktpalette spielt eine entscheidende Rolle bei der Wiederbelebung der Verkäufe von Apple, da das Unternehmen aufgrund der schwachen Verbrauchernachfrage in Schlüsselmärkten wie den USA, China und Europa im dritten Quartal in Folge rückläufige Umsätze meldete.

Apple hat auch seine Präsenz in Indien ausgebaut und in diesem Jahr seine ersten Geschäfte im Land eröffnet. Der indische Markt wird langfristig sowohl als Einzelhandelschance als auch als wichtiger Produktionsstandort für Apples Gadgets angesehen. Im Quartal bis Juni verzeichneten die iPhone-Verkäufe in Indien ein zweistelliges Wachstum und erreichten einen neuen Höchststand.

Andere Apple-Zulieferer in Indien, wie Pegatron Corp und eine Wistron Corp-Fabrik, die bald von der Tata Group übernommen wird, werden voraussichtlich ebenfalls mit der Montage des iPhone 15 beginnen.

Quellen: Bloomberg News