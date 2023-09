Apple stellt bei Launch-Event neue iPhones und Produkte vor

Apple bereitet sich darauf vor, sein neuestes Sortiment an iPhones, Apple Watches und anderen Produkten bei einer Live-Übertragung der Einführungsveranstaltung am Dienstag vorzustellen. Das Unternehmen hofft, dass diese neuen Angebote dazu beitragen werden, die iPhone-Verkäufe anzukurbeln, die in den letzten drei Quartalen rückläufig waren. Bedenken hinsichtlich der Zukunft von iPhones in China aufgrund der Spannungen mit den USA haben sich ebenfalls negativ auf den Marktwert von Apple ausgewirkt.

Die neue iPhone-Reihe wird voraussichtlich aus vier Modellen bestehen: dem iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro und 15 Pro Max. Die Basismodelle iPhone 15 und 15 Plus orientieren sich an den bisherigen Apple-Produkten, während der Schwerpunkt auf den High-End-Pro-Modellen liegt. Mit den Pro-Modellen möchte Apple Kunden dazu verleiten, mehr für ein neues Telefon zu bezahlen. Gerüchten zufolge soll der Preis im Vergleich zum vorherigen iPhone 100 um 12 US-Dollar höher sein.

Um den höheren Preis zu rechtfertigen, werden die Modelle Pro und Pro Max über einen neuen A17-Chip mit verbesserter Rechenleistung, mehr Speicher und längerer Akkulaufzeit verfügen. Der Pro Max wird außerdem über verbesserte Objektive für bessere Zoomfunktionen verfügen. Darüber hinaus verfügen diese Modelle über Titankanten anstelle von Edelstahl, wodurch sich ihr Gesamtgewicht verringert. Eine bemerkenswerte Änderung ist der Ersatz des Klingel-/Stummschalters durch eine „Aktionstaste“, die verschiedene Funktionen auslöst.

Es wird erwartet, dass die Einführung der neuen iPhones möglicherweise einen „Mini-Superzyklus“ auslösen wird, in dem sich eine beträchtliche Anzahl von Verbrauchern für ein Upgrade ihrer Smartphones entscheidet. Laut Wedbush-Analyst Dan Ives hat ein Viertel der weltweiten iPhone-Nutzer von Apple ihre Geräte seit vier Jahren nicht mehr aufgerüstet, was Apples Behauptung einer dreijährigen Lebensdauer für iPhones übertrifft.

Während Konkurrenten wie Samsung und Google faltbare Telefone mit gebogenem Bildschirm auf den Markt bringen, ändert Apple nichts an der Grundform seiner iPhones. Eine wesentliche Änderung, die Benutzer möglicherweise begrüßen oder auch nicht, ist die Einführung eines neuen Ladeanschlusses. Die neuesten iPhones werden Apples proprietären Lightning-Anschluss durch einen USB-C-Ladeanschluss ersetzen, um den neuen europäischen Vorschriften zu entsprechen.

Zu den weiteren erwarteten Ankündigungen gehören aktualisierte Versionen der Apple Watch, der Series 9 und der Ultra, die über schnellere Verarbeitungsgeschwindigkeiten und verbesserte Standortverfolgungsfunktionen verfügen werden. Darüber hinaus führt Apple möglicherweise Software-Updates für iOS 17 ein, etwa Verbesserungen der Autokorrektur, eine neue Journaling-App, eine Funktion zum Austausch digitaler Visitenkarten und Offline-Downloads von Navigationskarten.

Quellen:

- Bloomberg

- CNBC

- Forbes