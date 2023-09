Ausverkauf der Apple-Aktien aufgrund von Spekulationen über hartes Vorgehen gegen chinesische iPhones sollten Anleger nicht beunruhigen

Die Aktien von Apple (AAPL) erlebten aufgrund von Spekulationen über ein Vorgehen Chinas gegen die iPhone-Nutzung unter Regierungsangestellten einen Ausverkauf. Anleger sollten sich jedoch nicht von dem Unternehmen abschrecken lassen. Jim Cramer, ein prominenter Investor, unterstützt die Aussage des Clubs „Ohne es besitzen, nicht handeln“ in Bezug auf Apple-Aktien.

Der Verkauf begann, nachdem ein Bericht des Wall Street Journal darauf hindeutete, dass die chinesische Regierung ihre Arbeiter anwies, bei der Arbeit keine iPhones oder andere ausländische Geräte zu verwenden. Der Zweck dieses Schritts besteht darin, Chinas Abhängigkeit von westlicher Technologie zu verringern. Obwohl weder China noch Apple eine offizielle Stellungnahme zu dem Bericht abgegeben haben, ist ungewiss, wie sich dies auf die iPhone-Verkäufe in China auswirken könnte, der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt und einem bedeutenden Markt für Apple.

Aufgrund der Unklarheit darüber, wie viele Personen von dem Verbot betroffen wären, sollten Anleger nicht voreilig reagieren. Jim Cramer äußerte Zweifel an der möglichen Katastrophe, die einige befürchten, und verwies auf Informationen seiner Kontakte in China, denen zufolge die Menschen dort immer noch iPhones kaufen. Er stellte außerdem fest, dass es in den Huawei-Filialen in China keine nennenswerten Veränderungen beim Fußgängerverkehr gegeben habe.

Obwohl Huawei, ein chinesischer Technologieriese, zuvor Beschränkungen bei der Nutzung von iPhones ausgesetzt war, scheint es, dass diese Beschränkungen nun auf Millionen weitere Menschen in China ausgeweitet werden könnten. Diese Gerüchte führten dazu, dass die Apple-Aktien in den letzten beiden Handelssitzungen fielen.

Eine Analyse der Bank of America legt jedoch nahe, dass Apple von einem Verbot für chinesische Regierungsangestellte keine wesentlichen Auswirkungen hätte. In der Forschungsnotiz der Bank wurden die positiven Aussichten im Vorfeld der mit Spannung erwarteten Enthüllung des iPhone 15 hervorgehoben, die voraussichtlich bald erfolgen wird. In der Notiz wurden auch die Risiken schwächerer Konsumausgaben erwähnt, letztlich wurde aber die Zuversicht in die Aussichten von Apple zum Ausdruck gebracht.

Andere Analysten wie Daniel Ives von Wedbush Securities halten die Reaktion des Marktes auf die Spekulation für übertrieben. Ives schätzt, dass selbst ein Verbot nur einen kleinen Prozentsatz der gesamten in China verkauften iPhones betreffen würde. Er betonte, dass Apple auf dem chinesischen Smartphone-Markt erhebliche Marktanteile gewonnen habe.

Während Apple 19 % seines Umsatzes in China erzielt, stammt ein erheblicher Teil seines Umsatzes aus anderen Regionen wie Amerika und Europa. Das Unternehmen unternimmt auch Anstrengungen, in Schwellenländer wie Indien zu expandieren. Apple hat seine Lieferkette diversifiziert, um die mit den geopolitischen Spannungen zwischen den USA und China verbundenen Risiken zu mindern.

Der CNBC Investing Club unter der Leitung von Jim Cramer behauptet, dass Apple in China eine Premiummarke bleiben wird. Käufer mit den nötigen Mitteln werden weiterhin iPhones kaufen, unabhängig von Spekulationen über die Regeln der chinesischen Regierung.

Titel: Ausverkauf der Apple-Aktien aufgrund von Spekulationen über hartes Vorgehen gegen das chinesische iPhone sollten Anleger nicht beunruhigen

Quellen:

- Das Wall Street Journal

– Der CNBC Investing Club

(Hinweis: Keine URLs angegeben)