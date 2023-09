Apple-Aktien fallen, da China das iPhone-Verbot verlängert

Die Aktien von Apple fielen um 3.4 %, nachdem Berichte auftauchten, dass China plant, sein Verbot der Nutzung von iPhones auf staatlich unterstützte Behörden und Unternehmen auszuweiten. Diese Nachricht hat Bedenken hinsichtlich der Fähigkeit von Apple geweckt, in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt Geschäfte zu machen.

China ist ein entscheidender Markt für Apple, da auf das Land im vergangenen Jahr etwa 20 % des Gesamtumsatzes des Unternehmens entfielen. TechInsights schätzt, dass es im letzten Quartal in China mehr iPhone-Verkäufe gab als in den USA. Darüber hinaus stellt Apple die meisten seiner iPhones in chinesischen Fabriken her.

Die Verbote der iPhone-Nutzung könnten erhebliche Auswirkungen auf Apple haben. Die Aktie des Unternehmens verzeichnete den größten täglichen Rückgang seit über einem Monat und ist derzeit die schlechteste Performance im Dow Jones Industrial Average. Erwähnenswert ist auch, dass Apple eine bedeutende Rolle in der Wirtschaft Pekings spielt.

Analysten fragen sich, ob sich die Haltung der chinesischen Regierung gegenüber Apple ändert. Zuvor galt Apple aufgrund seiner Bedeutung für die lokale Wirtschaft als relativ sicher vor staatlichen Beschränkungen in China. Allerdings wird diese Wahrnehmung angesichts der gemeldeten Ausweitung der Verbote in Frage gestellt.

Auf Chinas Entscheidung, iPhones für Beamte der Zentralregierung zu verbieten, folgte eine Ausweitung des Verbots auf staatlich unterstützte Unternehmen, darunter PetroChina, einen Energieriesen. Dieser Schritt fällt mit der Veröffentlichung eines neuen High-End-Flaggschiff-Smartphones des chinesischen Herstellers Huawei zusammen, gegen das derzeit von der US-Regierung mögliche Verstöße gegen Exportbeschränkungen für Halbleiter untersucht werden.

Die Nachricht vom möglichen iPhone-Verbot hatte auch umfassendere Auswirkungen auf den Technologiesektor: Der Nasdaq Composite fiel um etwa 1 % und der Halbleitersektor verzeichnete einen Rückgang von über 2 %.

Derzeit gibt es keine Reaktion von Apple oder dem chinesischen Außenministerium auf diese Entwicklungen.

