Apples geheime Investition in generative KI

Um mit großen Konkurrenten wie Amazon, Google und Meta mithalten zu können, hat Apple Berichten zufolge erhebliche Ressourcen in die Entwicklung künstlicher Intelligenz (KI) gesteckt. Während andere Unternehmen vor über einem Jahr ihre eigenen KI-Tools herausgebracht haben, hat sich Apple Zeit gelassen, seine Angebote zu perfektionieren. Nun soll der Technologieriese täglich Millionen von Dollar für die KI-Entwicklung ausgeben.

Laut The Information arbeiten bei Apple mehrere Teams an verschiedenen KI-Modellen. Eines dieser Teams konzentriert sich auf ein Bildgenerierungsmodell, während ein anderes an einem multimodalen Modell arbeitet, das sowohl Text- als auch visuelle Daten verarbeiten kann. Darüber hinaus gibt es eine Konversations-KI-Einheit unter der Leitung von John Giannandrea, Apples Senior Vice President für maschinelles Lernen und KI-Strategie, der ursprünglich mit der Verbesserung von Siri beauftragt wurde.

Diese KI-Modelle haben das Potenzial, Aufgaben durch Siri zu automatisieren und könnten auch als KI-Kundendienst-Chatbots für AppleCare eingesetzt werden. Apples größtes Basismodell mit dem Namen „Ajax GPT“ übertrifft Berichten zufolge GPT 3.5 von OpenAI, das die kostenlose Version von ChatGPT unterstützt, in Bezug auf Leistung und Kapazität. Ajax GPT soll über 200 Milliarden Parameter haben, während GPT 3.5 rund 175 Milliarden Parameter hat.

Allerdings ist die Entwicklung großer Sprachmodelle wie Ajax GPT mit erheblichen Kosten verbunden. Der Trainingsprozess erfordert teure Hardware, große Datenmengen und einen erheblichen Energieverbrauch. Trotz der damit verbundenen finanziellen und logistischen Herausforderungen investiert Apple weiterhin stark in generative KI, ohne offizielle Ankündigungen zu den Fortschritten zu machen.

Mit dieser erheblichen Investition in KI möchte Apple in dem sich schnell entwickelnden Bereich wettbewerbsfähig bleiben. Durch den Einsatz generativer KI möchte das Unternehmen seinen Kunden einzigartige und innovative Funktionen bieten und sich so von seinen Konkurrenten abheben.

