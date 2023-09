Ist Apple eine Wachstumsaktie oder eine Value-Aktie?

By

In den jüngsten Nachrichten hat Apple (AAPL) aufgrund der erwarteten Ankündigung des iPhone 15 und eines Rückgangs seiner Aktien nach Berichten darüber, dass China Regierungsangestellten die Nutzung von iPhones am Arbeitsplatz verbietet, Aufmerksamkeit erregt. Dies hat viele Analysten zu der Frage veranlasst, ob Apple als Wachstumsaktie oder als Value-Aktie eingestuft wird.

Um dieses Problem zu analysieren, untersucht Allie Garfinkle, Senior Reporterin bei Yahoo Finance, die Zukunft von Apple und berät Anleger, wie sie die Aktie wahrnehmen sollten.

Wachstumsaktien werden in der Regel mit Unternehmen in Verbindung gebracht, von denen eine schnelle Expansion und eine überdurchschnittliche Gewinnsteigerung erwartet wird. Aufgrund der Erwartungen der Anleger an zukünftiges Wachstum werden diese Aktien häufig zu höheren Bewertungen gehandelt. Andererseits werden Value-Aktien im Verhältnis zu ihrem inneren Wert als unterbewertet wahrgenommen. Diese Aktien haben möglicherweise nicht das gleiche Wachstumspotenzial wie Wachstumsaktien, aber sie gelten oft als solide Fundamentaldaten und werden mit einem Abschlag gehandelt.

Apple gilt seit jeher als Wachstumswert, angetrieben durch seine bahnbrechenden Produkte wie das iPhone und das iPad. Allerdings haben die jüngsten Herausforderungen des Unternehmens, darunter rückläufige iPhone-Verkäufe und Handelsspannungen mit China, Bedenken hinsichtlich seiner Fähigkeit geweckt, diesen Wachstumskurs fortzusetzen.

Garfinkle schlägt vor, dass Anleger Apple nicht nur als Wachstums- oder Value-Aktie betrachten sollten, sondern es stattdessen als Hybrid betrachten sollten. Sie hebt die starke Finanzlage des Unternehmens hervor, einschließlich einer riesigen Barreserve, steigender Dividendenzahlungen und eines Aktienrückkaufprogramms. Diese Faktoren deuten darauf hin, dass Apple sowohl Merkmale von Wachstums- als auch von Substanzwerten aufweist, was es zu einer attraktiven Anlageoption für Anleger mit unterschiedlichen Strategien macht.

Wenn Investoren über Investitionen in Apple nachdenken, sollten sie Faktoren wie die Innovationspipeline des Unternehmens, potenzielle Marktchancen und die Wettbewerbslandschaft berücksichtigen. Diese Faktoren werden dazu beitragen, festzustellen, ob Apple sein Wachstum aufrechterhalten und das Vertrauen der Anleger wiederherstellen kann.

Insgesamt ist die Einstufung von Apple als Wachstums- oder Value-Aktie keine eindeutige Entscheidung. Sein früherer Erfolg als Wachstumsaktie und seine aktuelle Finanzlage als Substanzaktie bieten eine differenziertere Perspektive. Um fundierte Investitionsentscheidungen zu treffen, sollten Anleger das zukünftige Wachstumspotenzial von Apple und seine aktuelle Bewertung sorgfältig abwägen.

