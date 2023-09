Apple und AAA arbeiten zusammen, um satellitengestützte Pannenhilfe auf iPhones zu bringen

Apple hat eine neue Partnerschaft mit AAA angekündigt, um satellitengestützte Pannenhilfe auf das iPhone 15 und iPhone 14 zu bringen. Diese Funktion erweitert das bestehende Notfall-SOS über Satellit, das mit dem iPhone 14 eingeführt wurde. Mit diesem neuen Dienst können iPhone-Nutzer dies tun Erhalten Sie jetzt Hilfe bei Autoproblemen wie einem platten Reifen oder einem Benzinmangel, wenn Sie sich außerhalb der Reichweite Ihres Mobiltelefons befinden.

Bei der Aktivierung eines neuen iPhone 14 oder iPhone 15 erhalten Nutzer zwei Jahre lang kostenlosen Zugang zu Emergency SOS und Pannenhilfe. Die über diese Funktion bereitgestellten Dienste sind für AAA-Mitglieder durch die AAA-Mitgliedschaftsbedingungen abgedeckt und für Nichtmitglieder auf Pay-per-Use-Basis verfügbar.

Um auf den Pannenhilfedienst zuzugreifen, können Benutzer einfach eine SMS an AAA senden, um in Notsituationen Hilfe zu erhalten, beispielsweise wenn sie aus ihrem Auto ausgesperrt werden oder ihnen der Treibstoff ausgeht. Diese Funktion nutzt die Notfall-SMS-Option von Apple über Satellit, wenn keine Mobilfunk- oder WLAN-Abdeckung verfügbar ist.

Wenn ein Benutzer AAA um Hilfe bittet, wird auf dem Bildschirm ein kurzer Fragebogen angezeigt, in dem wichtige Details erfasst werden. Diese Informationen können dann per Satellit an AAA übermittelt werden, das dem Benutzer eine Direktnachricht sendet und Hilfe an seinen Standort sendet. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass diese Satellitenfunktion eine klare Sichtlinie zum Himmel erfordert und daher in dicht bewaldeten Gebieten oder an anderen Orten mit eingeschränkter Sicht möglicherweise nicht funktioniert.

Obwohl Apple die Kosten für Emergency SOS nach den ersten zwei Jahren nicht bekannt gegeben hat, ist es eine willkommene Ergänzung für iPhone-Benutzer, die möglicherweise Hilfe in abgelegenen Gebieten oder Situationen benötigen, in denen herkömmliche Kommunikationsmethoden nicht verfügbar sind.

Quellen: Apple, AAA