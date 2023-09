Apple erwägt Preiserhöhung für iPhone 15 Pro Max: Bericht

By

Laut einem aktuellen Bericht von TrendForce erwägt Apple, den Preis für das iPhone 15 Pro Max um bis zu 100 US-Dollar zu erhöhen. Es wird jedoch erwartet, dass die Basisspeicheroption für das iPhone 15 Pro Max bei 128 GB bleibt. Das bedeutet, dass Sie, wenn Sie den Kauf des iPhone 15 Pro Max planen, möglicherweise 1,199 US-Dollar für 128 GB Speicher bezahlen müssen.

Interessanterweise deutet der Bericht auch darauf hin, dass es für das iPhone 15 Pro keine Preiserhöhung geben wird und es weiterhin für 999 US-Dollar verkauft wird, also zum gleichen Preis wie das iPhone 14 Pro des letzten Jahres. Dies widerspricht früheren Gerüchten, dass es bei beiden Pro-Modellen zu einer Preiserhöhung kommen würde. Darüber hinaus erwähnt der Bericht, dass die High-End-Varianten des iPhone 15 Pro und Pro Max bis zu 1 TB Speicher bieten werden.

Obwohl wir die Richtigkeit dieser Behauptungen erst bestätigen können, wenn Apple die iPhone 15-Serie offiziell auf den Markt bringt, ist es erwähnenswert, dass die Preiserhöhung für das iPhone 15 Pro Max gerechtfertigt sein könnte, wenn es tatsächlich über ein Titangehäuse und eine Periskoplinse verfügt, wie Gerüchten zufolge . Die iPhone 15-Reihe wird voraussichtlich mit bedeutenden Hardware- und Software-Upgrades ausgestattet sein, darunter der A17 Bionic-Chipsatz, iOS 17-Funktionen, USB-C-Schnellladung, Thunderbolt 4-Unterstützung und mehr.

Wenn Sie mehr erfahren möchten, bleiben Sie gespannt auf die Live-Berichterstattung von Beebom über die Auftaktveranstaltung am 12. September. In der Zwischenzeit können Sie unseren speziellen Artikel über die Erwartungen an das iPhone 15 lesen und Ihre Gedanken zu den kommenden Modellen mitteilen.

Definitionen:

– USB Typ-C: ein universeller USB-Anschluss, der sowohl Strom als auch Daten mit hoher Geschwindigkeit übertragen kann.

– Rahmen: der Rahmen um das Display eines Geräts.

– TrendForce: ein Anbieter von Marktinformationen und Beratungsdiensten.

Quellen:

– 9to5Mac-Bericht über TrendForce (Quelle der Information)

– Beebom (Berichterstattung über die Auftaktveranstaltung)