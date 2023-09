DYNAMIC ISLAND UND 48-MP-KAMERA ERWARTET IM IPHONE 15 UND IPHONE 15 PLUS

By

Berichten zufolge plant Apple, einige der wichtigsten Funktionen des iPhone 14 Pro in seine kommenden Modelle iPhone 15 und iPhone 15 Plus einzuführen. Zu diesen Funktionen gehören das Dynamic Island-Frontkamerasystem und die 48-MP-Rückkamera.

Die Dynamic Island ist eine pillenförmige Aussparung, die die Frontkamera und Face ID-Sensoren beherbergt. Es soll kleiner sein als die aktuelle Kerbe der iPhone-Modelle und den Benutzern mehr Platz auf dem Bildschirm bieten. Diese Funktion wurde erstmals mit dem iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max eingeführt.

Neben dem Dynamic Island sollen auch das iPhone 15 und das iPhone 15 Plus ein Upgrade der Rückkamera erhalten. Die 48-Megapixel-Rückkamera bietet verbesserte Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen und mehr Details in den Bildern und übertrifft die aktuelle 12-Megapixel-Rückkamera bestehender iPhone-Modelle.

Zusätzlich zu diesen Kameraverbesserungen werden das iPhone 15 und das iPhone 15 Plus voraussichtlich über einen schnelleren A16 Bionic-Chip verfügen. Berichten zufolge wird Apple den neuen A17 Bionic-Prozessor jedoch für das iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max reservieren. Es wird auch erwartet, dass die Non-Pro-iPhone 15-Modelle nicht über das ProMotion-Display verfügen werden, einen Bildschirm mit höherer Bildwiederholfrequenz, der das Scrollen und Animationen verbessert.

Insgesamt dürften das iPhone 15 und das iPhone 15 Plus deutliche Upgrades gegenüber den aktuellen iPhone-Modellen darstellen. Mit verbesserter Leistung, Kameras und Funktionen bieten diese neuen Modelle Benutzern ein verbessertes Smartphone-Erlebnis. Gerüchten zufolge werden das iPhone 15 und das iPhone 15 Plus am 22. September zum Verkauf angeboten.

Quellen:

– Mark Gurman von Bloomberg