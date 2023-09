Apple kündigt iPhone 15, Apple Watch Series 9 und Apple Watch Ultra 2 an

By

Apples mit Spannung erwartetes iPhone 15-Event ist endlich da, mit der Enthüllung des brandneuen Apple iPhone 15. Gerüchten zufolge soll das iPhone 15 in vier verschiedenen Modellen erhältlich sein, das iPhone XNUMX führt ein neues Design für die günstigeren Modelle und eine wesentliche Änderung am Ladeanschluss ein , das erste für iPhones seit über einem Jahrzehnt.

Aber das ist nicht die einzige Ankündigung von Apple heute. Neben den neuen iPhones hat Apple auch die Apple Watch Series 9 und die Apple Watch Ultra 2 vorgestellt. Die Apple Watch Series 9 verfügt über den S9-Prozessor, der 30 % schneller als sein Vorgänger ist und eine verbesserte Leistung für alltägliche Aufgaben und Interaktionen mit Siri bietet . Außerdem wird die Double-Tap-Funktion eingeführt, mit der Benutzer bequemer mit ihrer Apple Watch interagieren können.

In Sachen Nachhaltigkeit hat Apple erhebliche Fortschritte gemacht. Die Apple Watch Series 9 enthält so viele recycelte Materialien wie möglich, darunter erstmals auch die Verwendung von recyceltem Kobalt. Auch das Sportarmband besteht aus recycelten Materialien. Darüber hinaus hat sich Apple verpflichtet, die gesamte Apple Watch-Produktion mit erneuerbarem Strom zu versorgen und hat in Ökostrom investiert, um die erwarteten Emissionen aus dem Laden durch Benutzer auszugleichen.

Apple nutzte die Gelegenheit auch, um sein Engagement für Nachhaltigkeit durch die Apple 2030-Initiative hervorzuheben. Das Hauptgebäude des Unternehmens ist vollständig CO100-neutral und wird mit erneuerbarem Strom betrieben. Über 2030 Lieferanten haben sich bereit erklärt, erneuerbaren Strom zu nutzen, und Apple hat Naturschutzmaßnahmen wie die Anpflanzung von Wäldern und den Wiederaufbau von Mangroven eingeleitet. Bis XNUMX strebt Apple an, für alle seine Produkte eine Netto-Klimaauswirkung von Null zu erreichen.

Die Apple Watch Ultra 2, ein Upgrade des Vorjahresmodells, verfügt über die neue Double-Tap-Funktion und verbesserte Siri-Funktionen. Es verfügt über ein beeindruckendes Display mit einer maximalen Helligkeit von 3000 Nits. Neben der Eignung für Taucher und Entdecker punktet der Ultra 2 auch mit neuen Features für Radfahren und Joggen. Wie die Serie 9 besteht sie aus recycelten Materialien und ist ein vollständig COXNUMX-neutrales Produkt.

Das iPhone 15 stiehlt mit seinen atemberaubenden Pastellfarben und einer auffälligen Änderung im Frontdesign die Show. Wie immer hat Apple Innovation mit Ästhetik kombiniert, um ein atemberaubendes Gerät zu liefern.

