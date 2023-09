Apple iPhone 14 erhält massiven Rabatt im Flipkart-Sale

By

Zusammenfassung: Apple hat nach der Einführung der neuen Apple iPhone 15-Serie den Preis seiner älteren iPhone-Modelle gesenkt. Das Apple iPhone 14, das aufgrund seiner Ähnlichkeiten mit dem iPhone 13 zunächst verhaltenen Anklang fand, ist jetzt mit einem deutlichen Rabatt im Flipkart-Sale erhältlich. Das iPhone 14 verfügt über ein 6.1-Zoll-Super-Retina-XDR-Display, ein Dual-Kamera-Setup und wird von einem ähnlichen Chipsatz wie das iPhone 13 mit zusätzlichen Kernen angetrieben. Ursprünglich kostete das iPhone 79,900 14 Rupien, jetzt kann es im Flipkart-Verkauf für 27,899 Rupien gekauft werden, nach einem Rabatt von 40,100 Rupien. Darüber hinaus können Käufer weitere 4000 Rupien Rabatt auf Debitkarten-EMI- und Kreditkartentransaktionen der HDFC Bank erhalten, wodurch der Preis auf 63,999 Rupien sinkt. Flipkart bietet auch Umtauschangebote mit bis zu 36,100 Rupien Rabatt im Austausch gegen alte Smartphones an, was zu einem Endpreis von 27,899 Rupien führt. Die Einführung der neuen iPhone 15-Serie deutet darauf hin, dass das Apple iPhone 14 in den offiziellen Apple Stores bald einen erheblichen Preisnachlass erhalten wird. Für diejenigen, die das iPhone 14 jedoch mit einem attraktiven Rabatt erwerben möchten, bietet der laufende Flipkart-Sale eine hervorragende Gelegenheit.

Das Apple iPhone 14 bietet mit seinen verbesserten Funktionen und dem reduzierten Preis eine attraktive Option innerhalb der Apple iPhone 14-Serie, zu der das iPhone 14 Plus, das iPhone 14 Pro und das iPhone 14 Pro Max gehören. Es ist wichtig zu beachten, dass dieses ermäßigte Angebot nur für eine begrenzte Zeit auf Flipkart verfügbar ist, was es zu einem günstigen Zeitpunkt macht, das iPhone 14 zu einem äußerst günstigen Preis zu erwerben. Mit seinen fortschrittlichen Kamerafunktionen, dem leistungsstarken Chipsatz und dem beeindruckenden Display ist das iPhone 14 eine vielversprechende Wahl für Smartphone-Enthusiasten. Beachten Sie, dass die Verfügbarkeit der Angebote der HDFC Bank und die Umtauschrabatte von Flipkart diesem Angebot einen weiteren Mehrwert verleihen.

Quellen:

– Flipkart-Verkauf

– Offizieller Apple Store