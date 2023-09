Der Apple Store in Glasgow erzielt nach der Gewerkschaftsgründung eine Tarifvereinbarung

Der Apple Store in Glasgow, Schottland, hat nach seiner Gewerkschaftsgründung eine Tarifvereinbarung mit dem Unternehmen erzielt. Im November stimmten die Mitarbeiter des Ladens dafür, dass sie von der britischen Gewerkschaft GMB vertreten werden. Die Apple Retail Workers Union gab bekannt, dass die Belegschaft das Lohnmodell von Apple ablehnte und stattdessen Mindestlohnerhöhungen und Entschädigungen für alle Mitglieder durchsetzte. Darüber hinaus wird die Mehrheit der Mitarbeiter von einer verbesserten Bezahlung profitieren, viele erhalten eine Erhöhung um 7 %.

Die erfolgreichen Verhandlungen unterstreichen laut der Apple Retail Workers Union die Vorteile einer Gewerkschaft. Sie konnten das Vergütungsmodell von Apple gerechter gestalten und es weniger von willkürlichen Maßstäben abhängig machen. Der Apple Store in Glasgow war der erste im Vereinigten Königreich, der sich gewerkschaftlich organisiert hat, und hat im Februar seinen Status als anerkannte gewerkschaftlich organisierte Einrichtung formalisiert, nachdem eine Einigung mit Apple erzielt wurde.

Es ist erwähnenswert, dass Apple sich seit jeher gegen die Gründung von Gewerkschaften in seinen Einzelhandelsgeschäften ausgesprochen hat. Das National Labour Relations Board in den USA hat das Unternehmen sogar wegen illegaler gewerkschaftsfeindlicher Aktivitäten für schuldig befunden. Die Entscheidung, sich im Apple-Laden in Glasgow gewerkschaftlich zu organisieren, wurde durch Bedenken hinsichtlich ignorierter Lohn- und Arbeitsbedingungen ausgelöst. Die Mitarbeiter hatten das Gefühl, dass ihre Beschwerden ignoriert wurden. Ein Mitarbeiter drückte seine Ernüchterung aus, indem er die Meldung von Problemen mit dem „Schreiben eines Briefes an den Weihnachtsmann“ verglich.

