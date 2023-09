Apple stellt das nächste iPhone vor, die iPhone 15-Reihe

Apple bereitet sich darauf vor, sein neuestes iPhone-Modell, das iPhone 15, im Rahmen einer mit Spannung erwarteten Veranstaltung in seinem Hauptsitz in Cupertino vorzustellen. Das Unternehmen hofft, dass die Einführung seines Flaggschiffprodukts dazu beitragen wird, den Umsatz anzukurbeln, der in den letzten Quartalen rückläufig war. Die kommende iPhone 15-Reihe wird voraussichtlich schrittweise Fortschritte in der Technologie aufweisen, einschließlich Verbesserungen an den Chips, dem Akku und den Kameras des Geräts.

Gerüchte besagen, dass die Basismodelle des iPhone 15 über einen formverändernden Ausschnitt auf dem Display namens „Dynamic Island“ verfügen werden, der für App-Benachrichtigungen verwendet wird. Darüber hinaus verfügen die High-End-Modelle iPhone 15 Pro und Pro Max möglicherweise über ein Teleobjektiv im Periskop-Stil mit 6-fachem optischen Zoom, was die Qualität von Fernaufnahmen verbessert. Allerdings würde dies immer noch hinter dem 10-fachen optischen Zoom zurückbleiben, den das Samsung Galaxy S22 Ultra bietet.

Aufgrund der verbesserten Kamera und anderer Verbesserungen gehen Analysten davon aus, dass die Preise der Pro- und Pro-Max-Modelle um weitere 100 bis 200 US-Dollar steigen könnten. Diese Preiserhöhung wird die Zahlungsbereitschaft der Verbraucher für Premium-Smartphones vor dem Hintergrund der Inflation nach der Pandemie und wirtschaftlicher Unsicherheiten auf die Probe stellen.

Eine bedeutende Änderung, die Apple voraussichtlich ankündigen wird, ist die Einführung des USB-C-Kabelstandards zum Laden des iPhone 15 und zukünftiger Modelle. Dieser Übergang erfolgt als Reaktion auf ein Mandat europäischer Regulierungsbehörden, die die derzeit von Apple verwendeten Lightning-Port-Kabel auslaufen lassen. USB-C-Kabel bieten schnellere Lade- und Datenübertragungsgeschwindigkeiten, was sie zu einer beliebten Wahl bei Benutzern macht.

Neben den neuen iPhones wird Apple während der Veranstaltung voraussichtlich auch seine nächste Smartwatch-Generation vorstellen. Das Unternehmen wird außerdem iOS 17 vorstellen, die neueste Version seines Betriebssystems, die neue Funktionen wie die Echtzeit-Transkription von Voicemails und eine verbesserte Anrufverwaltung enthalten wird.

Die Produktvorstellung von Apple erfolgt zu einem schwierigen Zeitpunkt für das Unternehmen, da es mit einem leichten Umsatzrückgang und einem Rückgang der Aktienkurse zu kämpfen hat. Die Vorfreude auf die Veröffentlichung der iPhone 15-Reihe gibt jedoch Anlass zur Hoffnung auf ein erneutes Verbraucherinteresse und eine verbesserte finanzielle Leistung.

