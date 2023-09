Apple Event 2023: Neue iPhone 15-Serie und mehr werden auf den Markt gebracht

By

Apple ist bereit, heute auf dem Wonderlust-Event seine mit Spannung erwartete iPhone 15-Serie vorzustellen. Die Veranstaltung wird live vom Apple-Hauptsitz in Cupertino übertragen und wird voraussichtlich mehrere weitere wichtige Produkteinführungen umfassen, darunter Apple Air Pods und Uhren der neuen Generation.

Der Begriff „Wunderlust“ bezieht sich laut Urban Dictionary auf den Wunsch, sich ständig in Staunen zu versetzen. Es scheint, dass Apple seine Benutzer mit der Fülle an Neuerscheinungen, die für dieses Jahr geplant sind, ständig in Staunen versetzen möchte.

Bei der Veranstaltung werden auch die offiziellen Veröffentlichungstermine für iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 und tvOS 17 bekannt gegeben, die bereits auf der WWDC 23-Veranstaltung des Unternehmens im Juni bekannt gegeben wurden.

Traditionell ist die September-Veranstaltung von Apple den großen Hardware-Vorstellungen vorbehalten, insbesondere der neuesten iPhone-Reihe. In diesem Jahr wird die iPhone 15-Serie das iPhone 15, das iPhone 15 Plus, das iPhone 15 Pro und das iPhone 15 Pro Max umfassen.

Spekulationen rund um das iPhone 15 Pro Max

Einige Spekulationen deuteten darauf hin, dass Apple das iPhone 15 Pro Max aufgrund der Integration eines USB-C-Ladeanschlusses in „Ultra“-Modell umbenennen könnte. Es scheint jedoch, dass diese Änderung in diesem Jahr nicht stattfinden wird. Apple ist für seine Überraschungen bekannt und könnte während der Veranstaltung möglicherweise unerwartete Ankündigungen machen.

Wie kann man den Start des iPhone 15 live verfolgen?

Um Apples Wonderlust-Sonderevent anzusehen, ist die primäre Methode die Apple TV-App. Obwohl die Veranstaltungseintragung möglicherweise nicht vorher in der App verfügbar ist, fügt Apple sie normalerweise am Tag der Veranstaltung hinzu. Achten Sie darauf, am Tag der Veranstaltung nach der Veranstaltungsliste zu suchen. Auf die Apple TV-App kann auf einer Vielzahl von Geräten zugegriffen werden, sodass Benutzer über ihre bevorzugten Streaming-Geräte einschalten können.

