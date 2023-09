Apple kündigt bei Keynote-Event neue iPhone-Modelle und mögliche Updates für Apple Watch und Vision Pro an

By

Apple wird während seiner bevorstehenden Keynote-Veranstaltung „Wonderlust“ seine neueste iPhone-Modellreihe vorstellen. Gerüchten zufolge wird der Technologieriese die nächste iPhone-Generation vorstellen, darunter das iPhone 15, das iPhone 15 Plus, das iPhone 15 Pro und das iPhone 15 Pro Max. Spannend ist, dass Apple sich bei seinen „Pro“-Modellen möglicherweise für Rahmen aus Titan anstelle von Edelstahl entscheidet, was zu leichteren Geräten und möglicherweise dünneren Bildschirmrändern führt. Während das genaue Erscheinungsbild noch unbekannt ist, wird die Apple-Konferenz einen ersten Einblick in diese neuen Designs geben.

Als Reaktion auf EU-Vorschriften wird Apple voraussichtlich auch seinen proprietären Lightning-Anschluss durch den standardmäßigeren USB-C-Anschluss ersetzen. Diese Änderung stellt für Apple eine interessante Gelegenheit dar, sich mit der Frage zu befassen, wie das Unternehmen diesen Wandel bewältigen will und wie die Verbraucher auf diese Änderung reagieren werden.

Neben den iPhone-Modellen könnte Apple die Gelegenheit nutzen, eine neue Iteration der Apple Watch vorzustellen. Historisch gesehen aktualisiert das Unternehmen sein Smartwatch-Sortiment jedes Jahr, obwohl es kaum konkrete Details zu den möglichen Updates für die diesjährige Apple Watch gibt.

Darüber hinaus könnte Apple während der Keynote-Veranstaltung über das Vision Pro sprechen. Obwohl nur begrenzte Informationen verfügbar sind, geht das Unternehmen davon aus, im kommenden Jahr sein Virtual-Reality-Headset Vision Pro auf den Markt zu bringen. Angesichts der großen Aufmerksamkeit, die die iPhone-Veranstaltungen von Apple auf sich gezogen haben, werden alle Erkenntnisse über das Vision Pro zweifellos die Vorfreude auf dieses kommende Produkt steigern.

Für diejenigen, die die Veranstaltung verfolgen möchten: Apple überträgt die Keynote live auf YouTube, wo Zuschauer direkt auf dieser Seite auf den Livestream zugreifen können. Benutzer von Apple TV können ebenfalls an der Spannung teilnehmen, indem sie die TV-App starten und den Abschnitt „Apple Special Event“ aufrufen, um die Veranstaltung live zu verfolgen oder vergangene Keynotes noch einmal zu besuchen. Alternativ können Personen ohne Apple TV oder eine Vorliebe für YouTube auf den Bereich „Apple Events“ der Apple-Website zurückgreifen, um die Veranstaltung in ihrem bevorzugten Browser, einschließlich Safari, Mozilla Firefox, Microsoft Edge und Google Chrome, live zu übertragen.

Insgesamt verspricht die Keynote-Veranstaltung von Apple eine Reihe spannender Ankündigungen, die die neuesten iPhone-Modelle, mögliche Updates für die Apple Watch und Einblicke in das mit Spannung erwartete Vision Pro vorstellen.

Definitionen:

– Lightning-Port: Ein proprietärer Konnektivitätsport, der von Apple für seine Mobilgeräte entwickelt wurde.

– USB-C-Anschluss: Ein weit verbreiteter Standardanschluss, der eine schnellere Datenübertragung und Lademöglichkeiten ermöglicht.

– Titanrahmen: Die Strukturkomponente, die die Kanten des iPhone umgibt, die in diesem Fall aus Titan bestehen würde und Haltbarkeit und potenzielle Gewichtsreduzierung bietet.

Quellen:

– Quellartikel: [Quellennamen einfügen]

– Zusätzliche Informationen von [Wissen des Assistenten]