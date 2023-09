iPhone 15-Serie: Preis, Upgrades und Gerüchte

By

Apple wird heute auf der „Wonderlust“-Veranstaltung seine iPhone 15-Reihe vorstellen, und es sind zahlreiche Leaks und Gerüchte über die Preise der iPhone 15 Pro-Modelle aufgetaucht. Diesen Quellen zufolge wird es bei den Modellen iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max im Vergleich zu den Vorjahresmodellen einen deutlichen Preisanstieg geben. Den höchsten Preisanstieg dürfte es beim iPhone 15 Pro Max geben.

Gerüchten zufolge werden die Vanilla-Modelle iPhone 15 und iPhone 15 Plus zum gleichen Preis wie ihre Vorgänger auf den Markt kommen, einige Berichte deuten jedoch darauf hin, dass es zu einer geringfügigen Preiserhöhung kommen könnte. Gerüchten zufolge soll das iPhone 15 Pro Max hingegen die stärkste Preiserhöhung sowie das größte Upgrade erfahren, das ein Kameraobjektiv im Periskop-Stil und ein Titangehäuse umfasst.

Neue Informationen von Macrumors deuten darauf hin, dass es für die nicht-professionellen iPhone 15-Modelle keine Preiserhöhung geben wird. Das Basismodell des iPhone 15 wird voraussichtlich bei 799 US-Dollar starten, dem gleichen Preis wie das iPhone 14 im letzten Jahr. In Indien wurde der Preis des Basismodells auf 79,900 Rupien festgelegt und dürfte in diesem Jahr gleich bleiben.

Die iPhone 15 Pro-Modelle sollen über Design-Upgrades wie dünnere und gebogene Rahmen sowie einen neuen Titanrahmen verfügen, der das Edelstahlgehäuse ersetzt. Es gibt Gerüchte über eine neu gestaltete „Stumm“-Taste, die ähnlich wie bei der Apple Watch Ultra als Aktionstaste dienen könnte. Diese Änderung ersetzt möglicherweise die seitliche Umschalttaste früherer iPhone-Generationen.

Für das iPhone 15 Pro wird eine Preiserhöhung von 100 US-Dollar erwartet, in den USA beginnt der Preis bei 1099 US-Dollar. Dies könnte zu einem Preisanstieg von mindestens 10,000 Rupien in Indien führen. Den höchsten Preisanstieg gibt es Gerüchten zufolge beim Super-Premium-iPhone 15 Pro Max, mit einem möglichen Einstiegspreis von 1299 US-Dollar in den USA.

