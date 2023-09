Apples Zulieferer Foxconn liefert das in Indien hergestellte iPhone 15 aus und weitet die Produktion über China hinaus aus

By

Der Apple-Zulieferer Foxconn wird nur wenige Wochen nach der Einführung der Smartphones aus chinesischen Fabriken mit der Auslieferung des Made in India iPhone 15 beginnen. Dieser Schritt von Apple ist Teil einer mehrjährigen Initiative zur Diversifizierung seiner Produktion über China hinaus und zur Verringerung von Schwachstellen in der Lieferkette. Die Montage von iPhones in Indien wird Apple nicht nur dabei helfen, seine Produktionskapazitäten zu erweitern, sondern auch die durch die Spannungen zwischen Washington und Peking verursachten Unsicherheiten im Handel abmildern.

Das Foxconn-Werk in Sriperumbudur, Tamil Nadu, wird eine entscheidende Rolle dabei spielen, den Versand der neuesten iPhone-Geräte zu erleichtern. Die Produktion des iPhone 15 in Indien wird jedoch von der Verfügbarkeit von Komponenten abhängen, die hauptsächlich durch Importe beschafft werden, sowie von der reibungslosen Ausweitung der Produktionslinien im Foxconn-Werk in der Nähe von Chennai.

Neben Foxconn werden voraussichtlich auch andere in Indien tätige Apple-Zulieferer wie Pegatron Corp. und ein Wistron Corp.-Werk, das bald von der Tata Group übernommen wird, mit der Montage des iPhone 15 beginnen. Dies wird die Produktionspräsenz von Apple in Indien weiter stärken.

Das iPhone 15 soll heute auf der Wonderlust-Veranstaltung vorgestellt werden, zusammen mit anderen Ankündigungen, darunter die neue Apple Watch-Serie und Apple AirPods. Die iPhone 15- und 15 Plus-Modelle werden voraussichtlich über eine Glasrückseite und Aluminiumseiten verfügen, während die höherpreisigen Pro-Versionen Berichten zufolge auf ein Titandesign umgestellt werden, wodurch sie langlebiger und leichter sind.

Insgesamt ist Apples Entscheidung, iPhones in Indien herzustellen, ein strategischer Schritt zur Diversifizierung seiner Lieferkette und zur Verringerung seiner Abhängigkeit von China. Durch die Ausweitung seiner Produktion über China hinaus möchte Apple eine widerstandsfähigere und sicherere Versorgung seiner kritischen Produkte gewährleisten.

