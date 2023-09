Apple stellt iPhone 15-Reihe beim Wonderlust Event vor

By

Apple hat auf dem Wonderlust-Event die Einführung seiner mit Spannung erwarteten iPhone 15-Serie angekündigt. Bei der Veranstaltung, die aus Apples Büro in Cupertino übertragen wird, wurden vier neue iPhones vorgestellt – das iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro und iPhone 15 Pro Max.

Eine der wichtigsten Änderungen in der iPhone 15-Serie ist die Umstellung auf USB-Typ-C-Unterstützung. Dieser Schritt ist Berichten zufolge auf EU-Vorschriften zurückzuführen, die standardisierte Geräteanschlüsse befürworten. Während Standard-iPhone-15-Modelle möglicherweise begrenzte Ladegeschwindigkeiten haben, wenn von Apple zertifizierte Kabel erforderlich sind, bieten das iPhone 15 Pro und Pro Max schnellere Datenübertragungsgeschwindigkeiten.

Was das Design angeht, werden die Modelle iPhone 15 und 15 Plus voraussichtlich über eine Glasrückseite und Aluminiumseiten verfügen. Die höherwertigen Pro-Versionen hingegen verfügen über ein Titandesign, das sie langlebiger und leichter macht. Auch die Pro-Modelle werden mit dem neuen A17-Chipsatz betrieben, was zu einer verbesserten Leistung und Akkulaufzeit führt.

Apple wird außerdem Updates für seine Uhrenlinien veröffentlichen, darunter die Apple Watch Series 9 und die Apple Watch Ultra. Diese Uhren weisen einige grundlegende Designänderungen auf, behalten aber das gleiche Gesamtbild wie die Vorjahresmodelle bei.

Eine weitere aufregende Ankündigung ist Apples Plan, sein Lightning-basiertes Zubehör auf USB-C umzustellen. Die beliebten AirPods Pro werden eines der ersten Produkte sein, das diesen Übergang vollzieht. Apple beabsichtigt außerdem, im kommenden Jahr das USB-C-Laden für seine regulären AirPods und AirPods Max einzuführen.

Darüber hinaus wird Apple die Veröffentlichungspläne für iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 und tvOS 17 bekannt geben, die zuvor auf der WWDC 23-Veranstaltung des Unternehmens im Juni vorgestellt wurden.

Insgesamt verspricht Apples Wonderlust-Event spannende Weiterentwicklungen bei seinen iPhone-, Uhren- und Zubehörangeboten, während es gleichzeitig regulatorischem Druck Rechnung trägt und das Benutzererlebnis verbessert.

Definitionen:

– USB Typ-C: Eine standardisierte Stecker- und Kabelschnittstelle, die eine schnellere Datenübertragung und Stromversorgung ermöglicht.

– EU-Vorschriften: Von der Europäischen Union festgelegte Vorschriften zur Gewährleistung der Kompatibilität und Standardisierung bei Geräteanschlüssen.

– A17-Chipsatz: Der in der iPhone 15 Pro-Serie verwendete Prozessorchip, der für seine verbesserte Leistung und Energieeffizienz bekannt ist.

