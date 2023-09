Genießen Sie den Herbst bei den Apple Days und dem Market To Go im Lehigh Valley

Machen Sie sich bereit, die Herbstsaison im Lehigh Valley beim kommenden Apple Days-Festival zu begrüßen, das von Historic Bethlehem Museums & Sites organisiert wird. Dieses Herbstfest findet am Samstag und Sonntag von 10 bis 5 Uhr auf der malerischen Burnside Plantation statt

Apple Days bietet eine Reihe von Aktivitäten und Attraktionen für Besucher jeden Alters. Von köstlichen Speisen und Desserts bis hin zu Live-Musik und historischen Vorführungen ist für jeden etwas dabei. Die Teilnehmer können auch Ponyreiten und verschiedene Aktivitäten für Kinder genießen.

In diesem Jahr stellen die Apple Days einige aufregende Neuzugänge im Festival vor. Zum ersten Mal veranstalten sie am Samstag ein Cornhole-Turnier. Die Teilnehmer können ein Zweierteam bilden und um die Chance auf den Sieg kämpfen. Darüber hinaus können Tierliebhaber zusammenkommen und zusehen, wie niedliche Schweine farbenfrohe Kunstwerke erschaffen. Die käuflich erhältlichen „Pigcasso“-Gemälde sind einzigartige Souvenirs.

Besucher können auch an der Feier zum 275. Geburtstag von Burnside teilnehmen. Helfen Sie bei der Vorbereitung einer Geburtstagsfeier im Kolonialstil, indem Sie an Aufgaben wie dem Wäschewaschen, dem Kochen von Geburtstagsleckereien und dem Decken des Tisches teilnehmen.

Zusätzlich zu den Festivalaktivitäten bietet Historic Bethlehem Museums & Sites jungen Künstlern die Möglichkeit, an einem Apple Days-Logo-Design-Wettbewerb teilzunehmen. Der Gewinnerentwurf eines Schülers der Klassen 3 bis 6 wird in allen Marketingaktionen für die Apple Days 2024 vorgestellt.

Eintrittskarten für die Apple Days sind käuflich zu erwerben, bei Vorbestellung gibt es Ermäßigungen. Der allgemeine Eintritt beträgt 10 $ vor Samstag und 12 $ am Tag der Veranstaltung. Kinder (4-17) können für 5 $ teilnehmen. Es sind auch Familienpakete erhältlich: Einzeltagespakete kosten 25 US-Dollar (für zwei Erwachsene und zwei Kinder) und Zweitagespakete 30 US-Dollar (gültig für Samstag und Sonntag). Für diejenigen, die an der Verkostung lokaler Biere interessiert sind, können Tickets für das Apple Brewery Tent vor Samstag für 25 $ und am Tag der Veranstaltung für 27 $ erworben werden.

Wenn Sie Lust auf Desserts haben, können Sie diese am Freitag bei Market to Go vorbestellen und abholen. Wenn Sie jedoch vorbestellte Desserts am Samstag oder Sonntag abholen, ist der Eintritt zum Festival erforderlich.

Die Parkmöglichkeiten auf dem Festivalgelände sind begrenzt, daher empfiehlt es sich, auf dem Parkplatz der Moravian University auf der Ostseite des Monocacy Creek zu parken und den kurzen Spaziergang zum Festival zu machen. Für diejenigen, die nicht fahren möchten, steht ein Shuttleservice von der Nitschmann Middle School zur Burnside Plantation zur Verfügung.

Wenn Sie an den Apple Days teilnehmen, werden Sie nicht nur eine tolle Zeit haben, sondern Sie unterstützen auch Historic Bethlehem Museums & Sites bei ihrer Mission, 20 historische Wahrzeichen in Bethlehem zu bewahren. Darüber hinaus leisten Sie einen Beitrag zur lokalen Wirtschaft, indem Sie Lehigh Valley und regionale Unternehmen unterstützen.

Tickets und weitere Informationen finden Sie unter Historicbethlehem.org.

Quellen:

Historische Museen und Stätten von Bethlehem.