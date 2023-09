Neue iPhone 15-Reihe von Apple mit Preissenkungen für irische Benutzer vorgestellt

Apple hat mit der Ankündigung der iPhone 15-Reihe und der Apple Watch Series 9 offiziell seine neueste iPhone- und Smartwatch-Reihe vorgestellt. Während der Technologieriese die Preise seiner iPhones in den USA erhöht hat, erhalten irische Nutzer einen Rabatt. Das iPhone 15 Pro startet bei 1,239 Euro, eine Preissenkung von 100 Euro gegenüber dem Vorjahresmodell. Das iPhone 15 wird bei 979 Euro starten, im Vergleich zu 1,029 Euro vor einem Jahr. Auch der Preis des iPhone 15 Plus wurde von 1,129 Euro auf 1,179 Euro gesenkt.

Trotz der Herausforderungen, die die aktuelle Krise der Lebenshaltungskosten mit sich bringt, möchte Apple mit seinen neuen Geräten das Benutzererlebnis insgesamt verbessern. Die neuen iPhones versprechen eine verbesserte Anrufqualität, bessere Fotografie und die Einführung eines Standard-USB-Ladeanschlusses. Die iPhone 15 Pro-Modelle verfügen über eine anpassbare Aktionstaste, während das iPhone 15 Pro über ein robusteres Titandesign und ein leistungsstärkeres Kamerasystem verfügt.

Die iPhone 15-Reihe wird mit dem A16-Chip ausgestattet sein, während die Pro-Modelle über den aktualisierten A17-Chip verfügen werden. Das iPhone 15 hat außerdem den USB-C-Anschluss zum Laden und zur Datenübertragung übernommen, um die EU-Frist für die Standardisierung des Ladens bis 2024 einzuhalten. Darüber hinaus hat Apple die Notfall-Satellitenfunktionen des iPhones erweitert und Pannenhilfe über Satellit hinzugefügt.

Apple hat außerdem die Apple Watch Series 9 vorgestellt, die über eine Gestensteuerungsfunktion, die Verarbeitung von Siri-Anfragen auf der Uhr selbst und eine verbesserte Integration mit dem HomePod verfügt. Das Unternehmen legt weiterhin Wert auf Nachhaltigkeit und bemüht sich, Plastik aus Verpackungen zu eliminieren, 100 % recycelte Materialien zu verwenden und auf saubere, erneuerbare Energiequellen zu setzen.

