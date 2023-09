Apple erhält Patent für mattschwarzes Material und könnte eine Variante für iPhones und MacBooks bringen

By

Apple hat ein Patent erhalten, das es dem Unternehmen erlaubt, für seine Produkte, einschließlich iPhones und MacBooks, ein mattschwarzes Material zu verwenden. Das im Jahr 2020 angemeldete Patent wurde kürzlich vom US-amerikanischen Marken- und Patentamt (USTPO) genehmigt.

Die Verwendung von mattem Schwarz in Apple-Produkten erfreut sich bei Verbrauchern großer Beliebtheit, wie die Veröffentlichung der mattschwarzen iPhone 7-Variante vor einigen Jahren zeigt. Allerdings war das Feedback zur iPhone 7-Serie nicht positiv genug, als dass Apple das Modell weiterhin anbieten würde. Dieses Patent deutet darauf hin, dass Apple es nun mit dem mattschwarzen Material ernst meint und sicherstellen möchte, dass seine Produkte die gewünschte Qualität erfüllen, bevor sie auf den Markt kommen.

Das Patent ermöglicht es Apple, eloxierte mattschwarze Teile zu verwenden, die ein makelloses, spaltfreies Finish bieten. Bilder zum Patent deuten auch auf die Möglichkeit einer mattschwarzen Variante für iPhones und Apple Watches hin. Obwohl dies in diesem Jahr wahrscheinlich nicht der Fall sein wird, da die neue iPhone 15-Serie bald auf den Markt kommen soll, deutet das Patent darauf hin, dass in naher Zukunft ein mattschwarzes iPhone auf den Markt kommen könnte.

Neben iPhones öffnet das Patent die Tür für mattschwarze MacBooks, die Apple seit Jahrzehnten nicht mehr anbietet. Mattschwarze Skins sind bei MacBook-Benutzern beliebt, und dieses Patent deutet darauf hin, dass Apple möglicherweise eine mattschwarze Option für seine Laptops in Betracht zieht.

Was die kommende iPhone 15-Serie betrifft, die voraussichtlich Modelle wie das iPhone 15, das iPhone 15 Plus, das iPhone 15 Pro und das iPhone 15 Pro Max umfassen wird, gibt es Gerüchte über größere Kamera-Upgrades, darunter ein Periskopobjektiv. Die Pro-Modelle verfügen möglicherweise auch über ein Titangehäuse, was möglicherweise den Preis des Produkts erhöht.

Es ist klar, dass Apple neue Optionen für seine Produkte prüft, und das Patent für das mattschwarze Material lässt darauf schließen, dass das Unternehmen aktiv über die Einführung dieser Variante nachdenkt. Da die Fans gespannt auf die Veröffentlichung der iPhone 15-Serie warten, wird sich nur die Zeit zeigen, ob eine mattschwarze Option zu den Angeboten gehören wird.

