Apple erwartet, das iPhone 15 mit USB-C-Aufladung vorzustellen

By

Apple steht vor der Veröffentlichung des mit Spannung erwarteten iPhone 15. Gerüchten zufolge wird das Unternehmen sein proprietäres Lightning-Ladegerät zugunsten des Ladens über USB-C aufgeben. Dieser Schritt würde ein universelles Laden ermöglichen und den Ladevorgang für verschiedene Geräte und Marken optimieren.

Letztes Jahr hat die Europäische Union ein Gesetz verabschiedet, das vorschreibt, dass Smartphones, Tablets und andere kleine Geräte bis 2024 das Laden über USB-C unterstützen müssen. Ziel dieses Gesetzes ist es, die Anzahl der Ladegeräte und Kabel zu reduzieren, mit denen sich Verbraucher auch beim Kauf neuer Geräte herumschlagen müssen Sie fördern die Kompatibilität zwischen Geräten verschiedener Hersteller.

Auch wenn diese Änderung für iPhones bedeutsam erscheinen mag, hat Apple seine iPads und MacBooks bereits auf das Laden über USB-C umgestellt. Das Unternehmen weigerte sich jedoch, die Änderung auf dem iPhone vorzunehmen. Greg Joswiak, Senior Vice President für weltweites Marketing bei Apple, betonte zuvor den Wert und die Allgegenwärtigkeit des Lightning-Ladegeräts, räumte jedoch ein, dass das Unternehmen das EU-Mandat einhalten werde.

Die Entscheidung der EU steht im Einklang mit ihren Bemühungen zur Bekämpfung von Elektroschrott. Der Übergang zu USB-C-Ladegeräten könnte jedoch zunächst zu mehr Elektroschrott führen, da die Menschen ihre Lightning-Kabel auslaufen lassen. Apple muss wahrscheinlich ein Recyclingprogramm für Lightning-Kabel entwickeln, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu verringern.

Es gibt auch finanzielle Gründe für Apples Widerstand gegen die Änderung. Das Lightning-Ladegerät war eine profitable Einnahmequelle für Apple, sowohl durch den Verkauf von Lightning-Kabeln als auch durch das Zubehör und die Kabel von Drittanbietern, die über das Made For iPhone-Programm laufen. Der Wechsel zu USB-C würde einen Teil dieser Kontrolle aufgeben und zu einem offeneren und universelleren Ökosystem führen.

Es bleibt unklar, ob die Umstellung auf USB-C bei allen Modellen des iPhone 15 umgesetzt oder auf die Pro-Geräte beschränkt wird. Es wird jedoch nicht erwartet, dass der Übergang zum USB-C-Laden der alleinige Anreiz für Verbraucher für ein Upgrade sein wird. Viele Mobilgeräte, darunter Apples eigene iPads und MacBooks, nutzen bereits USB-C, sodass der Zugang zu Ladekabeln nicht schwierig oder kostspielig sein sollte.

Langfristig gesehen hat ein universelles Ladesystem klare Vorteile für Verbraucher. Dieser Wechsel wird iPhones auch an den wachsenden Trend der USB-C-Nutzung in anderen Geräten anpassen. Zwar gibt es möglicherweise Spekulationen über eine mögliche Umstellung auf kabelloses Laden in der Zukunft, diese wird jedoch derzeit durch langsamere Ladegeschwindigkeiten im Vergleich zum kabelgebundenen Laden begrenzt.

Quellen:

– „Apple stellt das iPhone 15 mit USB-C-Aufladung vor und markiert damit das mögliche Ende der Lightning-Kabel-Ära“ (CNN)

– Definition von Lightning-Ladegerät: Ein proprietäres Ladekabel, das Apple für seine Geräte entwickelt hat.

– Definition von USB-C-Ladegerät: Ein universeller Ladestandard, der ein schnelleres Laden und Kompatibilität zwischen verschiedenen Geräten und Marken ermöglicht.