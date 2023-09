Apples Chips werden in den USA hergestellt, aber die Verpackung erfolgt immer noch in Taiwan

Den Informationen zufolge werden Apples Chips, die von der Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) hergestellt werden, in der neuen Fabrik in Phoenix, Arizona, hergestellt, wie Apple-CEO Tim Cook angekündigt hat. Allerdings müssen diese Chips zur Montage nach Taiwan zurückgeschickt werden, da die Fabrik in Arizona nicht über die notwendigen Einrichtungen zum Verpacken der fortschrittlicheren Chips verfügt.

Die Verpackung ist die letzte Phase der Chipherstellung, bei der die Komponenten in einem Gehäuse zusammengebaut werden, um Geschwindigkeit und Energieeffizienz zu verbessern. Während Chips für iPads und Macs außerhalb Taiwans verpackt werden können, müssen die Chips des iPhones im Land zusammengebaut werden. Diese Verpackungsmethode wird von Apple seit 2016 verwendet.

Neben Apple hat TSMC auch andere Kunden wie NVIDIA, AMD und Tesla, deren Chipmodelle, darunter NVIDIAs H100, ebenfalls zur Verpackung nach Taiwan zurückgeschickt werden müssen. Berichten zufolge wird Google die beim iPhone verwendete fortschrittliche Verpackung auch für seine zukünftigen Pixel-Telefone verwenden.

Die US-Regierung hat mit dem CHIPS-Gesetz erhebliche Mittel bereitgestellt, um Anreize für die Chipherstellung in den USA zu schaffen und die Abhängigkeit von Lieferanten aus dem Ausland zu verringern. Dieser Schritt zielt darauf ab, die US-Halbleiterindustrie angesichts der Spannungen mit China wegen Taiwan anzukurbeln.

Obwohl die Regierung ein National Advanced Packaging Manufacturing-Programm ins Leben gerufen hat, um Chipverpackungen in die USA zu bringen, erhält dieses im Vergleich zur Chipherstellung deutlich weniger Mittel. Das Institut für Gedruckte Schaltungen gab an, dass dies auf eine mangelnde Priorisierung der Verpackung hindeutet. TSMC hat aufgrund der damit verbundenen hohen Kosten keine Pläne, Verpackungsanlagen in den USA zu bauen und wird wahrscheinlich künftige Verpackungsmethoden in Taiwan anbieten.

Quellen:

- Die Information