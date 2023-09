By

In diesem Artikel werden wir die besten kostenlosen und kostenpflichtigen iPhone-Apps in den USA erkunden. Diese Apps bieten eine Vielzahl von Funktionen und gehen auf unterschiedliche Interessen und Bedürfnisse ein.

Unter den besten kostenlosen iPhone-Apps in den USA ist Temu: Shop Like a Billionaire eine bemerkenswerte App. Mit Temu können Benutzer Luxusartikel kaufen und den Lebensstil eines Milliardärs erleben. Eine weitere beliebte App ist YouTube TV, die den Nutzern eine große Auswahl an Streaming-Inhalten bietet. Auch TikTok, bekannt für seine viralen Kurzvideos, steht auf der Liste.

Zu den meistbezahlten iPhone-Apps in den USA gehört hingegen Minecraft, ein äußerst beliebtes Spiel, mit dem Spieler ihre eigenen Welten erschaffen können. Geometry Dash ist eine weitere kostenpflichtige App, die Musik und fähigkeitsbasiertes Gameplay kombiniert. Für iPhone-Nutzer gibt es vom bekannten Brettspiel MONOPOLY auch eine digitale Version.

Zu den weiteren kostenpflichtigen Apps auf der Liste gehören Heads Up!, ein unterhaltsames Partyspiel, und Plague Inc., ein strategisches Simulationsspiel, bei dem Spieler einen Krankheitserreger erschaffen und weiterentwickeln, um die Menschheit zu infizieren und auszulöschen.

Diese Apps bieten eine Reihe von Unterhaltungsmöglichkeiten, von Spielen bis hin zu Lifestyle-Erlebnissen. Egal, ob Sie ein luxuriöses Einkaufserlebnis oder ein fesselndes Spiel suchen, im App Store stehen Ihnen Optionen zur Verfügung.

Quellen:

– Temu: Shoppen wie ein Milliardär, Temu

– YouTube TV, Google LLC

– TikTok, TikTok Ltd

– Minecraft, Mojang

– Geometry Dash, RobTop Games AB

– MONOPOLY, Marmalade Game Studio

– Achtung!, Warner Bros.

– Plague Inc., Ndemic Creations

Hinweis: URLs wurden aus den Quellen entfernt.