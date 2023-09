Von Jay Peters

Apple hat kürzlich auf seinem Wonderlust-Event seine neueste Smartwatch, die Apple Watch Series 9, vorgestellt. Die Serie 9 verfügt über mehrere neue Funktionen und Verbesserungen, die ihre Funktionalität und Benutzererfahrung verbessern.

Eine bemerkenswerte Ergänzung ist das neue S9 SiP (System in Package), das über eine leistungsstarke CPU mit 5.6 Milliarden Transistoren, eine 30 % schnellere GPU und eine neuronale Vierkern-Engine verfügt. Durch dieses Upgrade können Siri-Anfragen direkt auf dem Gerät verarbeitet werden, was zu einer verbesserten Reaktionsfähigkeit führt. Darüber hinaus verfügt die Smartwatch jetzt über einen Ultra-Breitband-Chip der zweiten Generation, der die präzise Ortung bei Verbindung mit einem iPhone verbessert.

Die Apple Watch Series 9 verfügt außerdem über ein helleres Display, das 2000 Nits erreichen kann, was der doppelten maximalen Helligkeit des Vorgängers, der Series 8, entspricht. Dieses verbesserte Display sorgt für eine bessere Sichtbarkeit auch in hellen Außenumgebungen.

Eine bemerkenswerte Ergänzung der Serie 9 ist die „Doppeltipp“-Geste, ähnlich der Tippfunktion, die beim Apple Vision Pro demonstriert wurde. Dadurch können Benutzer Telefonanrufe entgegennehmen oder mit der Uhr interagieren, indem sie ihren Zeigefinger und ihren Daumen gleichzeitig berühren. Die Double-Tap-Funktion wird über ein Software-Update im Oktober verfügbar sein.

Was die Designoptionen angeht, wird die Serie 9 in Aluminium in verschiedenen Farben erhältlich sein, darunter Pink, Starlight, Silber, Mitternacht und Produktrot. Edelstahlversionen werden in Gold, Silber und Graphit erhältlich sein. Vorbestellungen können ab Dienstag aufgegeben werden, die Verfügbarkeit ist für den 22. September geplant. Das Basismodell beginnt bei 399 $.

Apple hat mit der Series 9 auch Umweltverbesserungen vorgenommen. In Kombination mit dem neuen Sport Loop-Band wird die Apple Watch Series 9 zum ersten COXNUMX-neutralen Produkt von Apple. Darüber hinaus ermöglicht die kleinere Verpackung einen effizienteren Versand.

Die Apple Watch Series 9 folgt auf die letztjährige Series 8, die Temperatursensoren und Crash-Erkennung eingeführt hat. Erwähnenswert ist auch die Apple Watch Ultra, ein robusteres Modell mit größerem Bildschirm und separatem Action Button. Die Series 9 wird mit watchOS 10 ausgeliefert, Apples neuestem Smartwatch-Betriebssystem, das eine überarbeitete Benutzeroberfläche und aktualisierte Versionen der Kern-Apps bietet.

Insgesamt bietet die Apple Watch Series 9 deutliche Verbesserungen in Bezug auf Leistung, Displayhelligkeit und innovative Funktionen. Sie ist nach wie vor eine führende Smartwatch-Option für Benutzer, die eine Mischung aus Stil, Funktionalität und Umweltbewusstsein suchen.

Quellen:

– Jay Peters (Autor)

– The Verge (Fotos)

– Apple (Produktdetails)

– Unicode-Konsortium (Emoji-Vorschläge)