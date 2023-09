Apple stellt die neue Apple Watch Ultra 2 mit beeindruckenden Funktionen vor

By

Der Technologieriese Apple stellte mit der Einführung der Apple Watch Ultra 2 sein neuestes Mitglied der Apple Watch-Serie vor. Diese neue Smartwatch verfügt über eine bemerkenswerte Akkulaufzeit von bis zu 36 Stunden mit einer einzigen Ladung. Darüber hinaus verlängert sich die Akkulaufzeit im Energiesparmodus auf beeindruckende 72 Stunden.

Eines der herausragenden Merkmale der Apple Watch Ultra 2 ist das exklusive Zifferblatt namens „Modular Ultra“, das Apple speziell für dieses Gerät entwickelt hat. Darüber hinaus ist die Smartwatch mit dem S9-Chip ausgestattet, der für verbesserte Leistung und Effizienz sorgt.

Mit einem Startpreis von 799 $ (66,200 ₹) bietet die Apple Watch Ultra 2 eine Reihe innovativer Funktionen und Features. Während der Einführungsveranstaltung machte Apple auch eine wichtige Ankündigung zu den in seinen Produkten verwendeten Materialien. Das Unternehmen gab bekannt, dass es in keinem seiner neuen Apple-Produkte mehr Leder verwenden wird. Darüber hinaus unterstrich Apple sein Engagement für Nachhaltigkeit, indem es erklärte, dass die Apple Watch Series 9 ihr erstes klimaneutrales Produkt sei. In Zukunft wird die gesamte Herstellung von Apple-Uhren vollständig mit sauberem Strom betrieben.

Apple stellte außerdem die neue Series 9 Watch vor, die über einen leistungsstärkeren Prozessor verfügt. Diese Ankündigung ging der mit Spannung erwarteten Enthüllung des iPhone 15 voraus, das voraussichtlich über neue Ladeanschlüsse, verbesserte Kameras und möglicherweise höhere Preise für Premium-Modelle verfügen wird. Was die Funktionalität betrifft, verfügt die Series 9 Watch jetzt über eine Funktion namens „Double Tap“. Durch zweimaliges Antippen von Daumen und Finger können Benutzer verschiedene Aufgaben ausführen, ohne die Uhr physisch zu berühren.

Während der Veranstaltung erklärte Jeff Williams, Chief Operating Officer von Apple, dass die „Double Tap“-Funktion maschinelles Lernen nutzt, um subtile Veränderungen im Blutfluss zu erkennen, wenn der Benutzer seine Finger aneinander tippt. Diese Weiterentwicklung ermöglicht es Benutzern, anderen Aktivitäten nachzugehen, beispielsweise mit dem Hund spazieren zu gehen oder eine Tasse Kaffee zu trinken, während sie gleichzeitig mit ihrer Smartwatch interagieren.

Darüber hinaus gab Apple-CEO Tim Cook bekannt, dass das Unternehmen weiterhin auf dem Weg ist, Anfang 2024 sein Mixed-Reality-Headset Vision Pro auf den Markt zu bringen. Dieses mit Spannung erwartete Produkt zielt darauf ab, Benutzern ein immersives und transformatives Augmented-Reality-Erlebnis zu bieten.

Insgesamt haben die jüngsten Ankündigungen von Apple das kontinuierliche Engagement des Unternehmens für Innovation, Nachhaltigkeit und Benutzererfahrung unter Beweis gestellt. Die Apple Watch Ultra 2 und Series 9 Watch sowie das kommende Vision Pro-Headset demonstrieren Apples Engagement, technologische Grenzen zu verschieben und seinen Kunden modernste Produkte anzubieten.

(Hinweis: Dieser Artikel basiert auf Informationen aus verschiedenen Quellen.)

Quellen:

– Anonym. (2023, 12. September). Apple stellt die neue Apple Watch Ultra 2 mit beeindruckenden Funktionen vor. Lebende Minze.

– Anonym. (2023, 12. September). Apple Watch Series 9 präsentiert sich mit erweiterter Funktionalität. Lebende Minze.