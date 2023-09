Apple stellt das iPhone 15 mit USB-C-Anschluss und verbessertem Kamerasystem vor

By

Apple hat gerade seine neuesten Smartphones vorgestellt, das iPhone 15 und das iPhone 15 Plus, und das herausragende Merkmal ist die Integration eines USB-C-Anschlusses. Dies stellt eine Abkehr vom proprietären Lightning-Anschluss von Apple dar, da das Unternehmen sich an die bevorstehenden Vorschriften der Europäischen Union hält. Das iPhone 15 beginnt bei 799 US-Dollar für das 128-GB-Modell, während das iPhone 15 Plus bei gleicher Speicherkapazität bei 899 US-Dollar beginnt.

Obwohl das Design der diesjährigen iPhones stark dem iPhone 14 ähnelt, gibt es bemerkenswerte Verbesserungen. Alle Modelle verfügen jetzt über Dynamic Island, eine pillenförmige Aussparung, die im iPhone 14 Pro und Pro Max eingeführt wurde. Es bietet eine neue Möglichkeit, Benachrichtigungen anzuzeigen und mit Apps zu interagieren. Darüber hinaus verfügt das iPhone 15 über ein OLED-Super-Retina-Display, das Dolby Vision-Inhalte mit einer Helligkeit von 1,600 Nits anzeigen kann. Die Spitzenhelligkeit dieses Displays erreicht bei Sonnenlicht 2,000 Nits, was doppelt so viel ist wie beim Vorgänger.

Das bedeutendste Upgrade des iPhone 15 ist sein Kamerasystem. Der Hauptkamerasensor wurde von den bisherigen 48 Megapixeln des iPhone 12 auf 14 Megapixel aufgerüstet. Das Telefon verfügt außerdem über ein 12-Megapixel-Teleobjektiv und Verbesserungen am Porträtmodus. Benutzer müssen nicht mehr manuell in den Porträtmodus wechseln und es gibt Verbesserungen beim Nachtmodus, bei Live-Fotos und beim Aktionsmodus.

Im iPhone 15 hat Apple den Chipsatz auf den A16 aufgerüstet, den gleichen Prozessor, der auch in den iPhone 14 Pro-Modellen des letzten Jahres verwendet wurde. Das Unternehmen verspricht dank eines größeren Akkus eine ganztägige Akkulaufzeit. Das iPhone 15 verfügt außerdem über einen Ultra-Breitband-Chip der zweiten Generation für verbesserte Konnektivität und präzises Finden in Find My.

Parallel zum iPhone 15 bringt Apple die neue Apple Watch Series 9 auf den Markt, die über einen aktualisierten Chip mit verbesserter GPU-Leistung und einen Ultra-Breitband-Chip der zweiten Generation verfügt. Die Uhr bietet außerdem eine „Doppeltipp“-Funktion und mehr.

