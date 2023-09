Apple Event 2023: Kann das iPhone 15 das Blatt für Apple Inc. wenden?

By

Die mit Spannung erwartete iPhone-Enthüllung von Apple Inc. ist immer ein bedeutender Moment für das Unternehmen, und die diesjährige Veranstaltung hat noch mehr Gewicht. Mit der Einführung der neuen iPhone 15-Reihe möchte Apple eine Reihe schleppender Verkaufszahlen umkehren und die Begeisterung der Verbraucher wieder entfachen.

Der Technologieriese steht vor einer Vielzahl von Herausforderungen, darunter eine allgemeine Abschwächung der Smartphone-Nachfrage in der Branche und Bedenken hinsichtlich der Präsenz des Unternehmens in China, seinem größten internationalen Markt. Darüber hinaus könnte die Entscheidung, auf den USB-C-Ladestandard umzusteigen, bei Verbrauchern, die eine Sammlung von Lightning-Zubehör angehäuft haben, möglicherweise nicht gut ankommen.

Es gibt jedoch vielversprechende Faktoren, die für Apple sprechen. Das iPhone ist nach wie vor das profitabelste Produkt des Unternehmens und macht rund die Hälfte des Umsatzes aus. Die Fähigkeit von Apple, High-End-Modelle mit exklusiven Funktionen voranzutreiben, hat auch dazu beigetragen, die Nachfrage aufrechtzuerhalten und Spitzenpreise zu erzielen.

Trotz des allgemeinen Einbruchs des Smartphone-Marktes hat Apple seine Konkurrenten übertroffen. Während die iPhone-Auslieferungen im letzten Quartal um 2 % zurückgingen, verzeichnete Samsung Electronics Co. einen weitaus stärkeren Rückgang von 15 %. Diese relative Widerstandsfähigkeit hat es Apple ermöglicht, Marktanteile in der Branche zu gewinnen.

Eine mögliche Hürde für Apple ist der Empfang des iPhone 15 in China. Während der chinesische Markt ein Lichtblick für das Unternehmen war, haben die jüngsten staatlichen Verbote und die Konkurrenz durch Huawei Technologies Co. Bedenken hinsichtlich einer möglicherweise nachlassenden Stimmung gegenüber Apple geweckt. Allerdings stand Apple in der Vergangenheit vor ähnlichen Herausforderungen und konnte sich erholen.

Während Apple sein neuestes iPhone und Updates für andere Produkte wie die Apple Watch und AirPods vorstellt, werden alle Augen auf die Leistung des Unternehmens gerichtet sein. Die Weihnachtszeit wird als Lackmustest für Apples Fähigkeit dienen, diese Herausforderungen zu meistern und den Smartphone-Markt wieder in Schwung zu bringen.

