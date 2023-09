Anthropic bringt kostenpflichtige Version von Claude Chatbot auf den Markt

By

Anthropic, das von Google unterstützte KI-Unternehmen, hat in den USA und im Vereinigten Königreich eine kostenpflichtige Version seines Chatbots Claude eingeführt. Der neue Abonnementplan mit dem Namen Claude Pro kostet in den USA 20 $ pro Monat und in Großbritannien 18 £ pro Monat.

Claude Pro bietet mehrere Vorteile, darunter vorrangigen Zugriff in Spitzenzeiten, frühzeitigen Zugriff auf neue Funktionen und die Möglichkeit, im Vergleich zur kostenlosen Version eine höhere Anzahl von Nachrichten zu senden. Nutzer von Claude Pro können je nach Kapazität des Bots alle acht Stunden mit mindestens 100 Nachrichten rechnen. Anthropic benachrichtigt Benutzer, wenn noch 10 Nachrichten übrig sind, und die Grenzwerte werden alle acht Stunden zurückgesetzt.

Dieser Schritt stellt Anthropic in direkte Konkurrenz zu anderen Chatbot-Anbietern. OpenAI bietet ein ähnliches Abonnement namens ChatGPT Plus zum Preis von 20 US-Dollar pro Monat an, während Poe, eine Quora-eigene KI-Chatbot-Plattform, ebenfalls einen kostenpflichtigen Plan von 20 US-Dollar pro Monat anbietet. Darüber hinaus hat Microsoft kürzlich eine Unternehmensversion von Bing Chat mit erweiterten Datenschutzfunktionen für Unternehmen auf den Markt gebracht.

Anthropic stellte Claude erstmals im März vor und vermarktete ihn als Chatbot, mit dem man „einfacher kommunizieren kann“ und der weniger wahrscheinlich schädliche Ergebnisse produziert. Ursprünglich war Claude nur innerhalb von Slack oder für Unternehmen verfügbar, aber Anthropic erweiterte seine Verfügbarkeit mit der Einführung von Claude 2 im Juli für Benutzer in den USA und Großbritannien.

Insgesamt zielt die Einführung der kostenpflichtigen Version von Claude durch Anthropic darauf ab, den Benutzern zusätzliche Vorteile und ein effizienteres Messaging-Erlebnis zu bieten. Mit der zunehmenden Beliebtheit von KI-Chatbots nimmt der Wettbewerb auf dem Markt kontinuierlich zu, was Unternehmen dazu veranlasst, ihre Angebote zu verbessern und einzigartige Funktionen bereitzustellen, um Benutzer anzulocken.

Definitionen:

– Chatbot: Ein Computerprogramm, das KI nutzt, um menschliche Gespräche zu simulieren.

– Abonnementplan: Ein kostenpflichtiger Dienst, der Benutzern, die ihn abonnieren, zusätzliche Vorteile oder Funktionen bietet.

