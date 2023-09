Anthropic führt Claude Pro-Abonnementplan für AI Chatbot ein

By

Anthropic, das von ehemaligen OpenAI-Mitarbeitern gegründete KI-Startup, hat sein erstes verbraucherorientiertes Premium-Abonnement namens Claude Pro eingeführt. Dieser Plan ist für Claude 2 verfügbar, den KI-gestützten Chatbot von Anthropic, der Text analysiert. Für eine monatliche Gebühr von 20 $ in den USA oder 18 £ in Großbritannien erhalten Abonnenten von Claude Pro „5x mehr Nutzung“ im Vergleich zum kostenlosen Kontingent, die Möglichkeit, mehr Nachrichten zu senden, vorrangigen Zugriff in Zeiten mit hohem Datenverkehr und frühen Zugriff zu neuen Funktionen.

Anthropic hat Claude Pro genauso teuer bewertet wie ChatGPT Plus von OpenAI, einen kostenpflichtigen Plan für ChatGPT, einen Konkurrenten von Claude 2. Benutzer haben Claude aufgrund seiner längeren Kontextfenster, schnelleren Ausgaben und Komplexität als ihren alltäglichen KI-Assistenten gewählt Argumentationsfähigkeiten, so der Blogbeitrag von Anthropic. Mit dem neuen Claude Pro-Abonnement können Benutzer jetzt auf fünfmal mehr Nutzung des neuesten Modells zugreifen.

Anthropic erklärt, dass Benutzer von Claude Pro damit rechnen können, alle acht Stunden mindestens 100 Nachrichten an Claude 2 zu senden, wobei das Nachrichtenlimit zurückgesetzt wird. Dies steht im Gegensatz zu ChatGPT Plus-Abonnenten, die auf 50 Nachrichten pro drei Stunden beschränkt sind. Diese Einschränkungen bestehen aufgrund der erheblichen Rechenressourcen, die für die Ausführung von KI-Chatbots wie Claude 2 erforderlich sind, insbesondere bei der Verarbeitung großer Anhänge und langer Gespräche.

Das langfristige Ziel von Anthropic besteht darin, einen „Algorithmus der nächsten Generation für KI-Selbstlernen“ zu entwickeln, mit dem virtuelle Assistenten geschaffen werden können, die in der Lage sind, E-Mails zu beantworten, Recherchen durchzuführen und Kunst und Bücher zu produzieren. Das Unternehmen hat bisher 1.45 Milliarden US-Dollar an Finanzmitteln aufgebracht, schätzt jedoch, dass es in den nächsten zwei Jahren 5 Milliarden US-Dollar benötigen wird, um seine Vision zu verwirklichen. Der Großteil dieser Mittel wird für Rechenkapazitäten bereitgestellt, um das Training der Anthropic-Modelle zu unterstützen, die auf Clustern mit Zehntausenden von GPUs basieren.

Anthropic bedient derzeit eine beträchtliche Anzahl von Kunden und Partnern, darunter Quora, das über seine generative KI-App Poe Zugriff auf Claude 2 und Claude Instant bietet. Allerdings sieht sich das Unternehmen der Konkurrenz durch Cohere und AI21 Labs sowie OpenAI ausgesetzt, das den Markt für KI-Tools dominiert, da Millionen von Entwicklern seine Dienste nutzen und im nächsten Jahr ein Umsatz von 1 Milliarde US-Dollar erwartet wird.

