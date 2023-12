Das Potenzial von Nanomaterialien durch Biologie erschließen

In einem bahnbrechenden Vortrag am MIT tauchte Angela Belcher in die spannende Welt der Nanotechnologie ein und erkundete, wie die Biologie zur Herstellung neuer und innovativer Nanomaterialien genutzt werden kann. Belcher, Professor für Biotechnik und Materialwissenschaften am MIT, erklärte, dass Wissenschaftler durch die Nutzung der Kraft der Biologie neue Wege zur Entwicklung von Materialien im Nanomaßstab entdecken können.

Ein Beispiel, das Belcher vorstellte, war die Modifikation des Bakteriophagen M13, eines Virus, der speziell Bakterien infiziert. Durch die Manipulation der Gene des Virus konnte Belchers Forschungsgruppe neue DNA- und Peptidsequenzen hinzufügen und so das Virus effektiv als Vorlage für die Herstellung anorganischer Materialien nutzen. Die Fähigkeit, Materialien im Nanomaßstab zu kontrollieren, eröffnet ein breites Anwendungsspektrum, von der Entwicklung von Batterien und Brennstoffzellen bis hin zur Umweltsanierung und medizinischen Diagnostik.

Belcher erörterte auch das Potenzial des Einsatzes des M13-Bakteriophagen zur Verbesserung der Umwelt. Dem ehemaligen Studenten Geran Zhang gelang es, das Virus so zu modifizieren, dass es als Vorlage für Materialien auf Kohlenstoffbasis mit großer Oberfläche diente, die kleine Moleküle abbauen können. Dieser Durchbruch könnte Auswirkungen auf die Säuberung von Flüssen, die Bekämpfung von Smog und sogar die Entwicklung chemischer Kampfstoffe haben.

Das Potenzial der Nanotechnologie erstreckt sich auch auf den Bereich der biomedizinischen Bildgebung. Belcher betonte die Bedeutung der Nahinfrarot-Bildgebung, die es Wissenschaftlern ermöglicht, tiefer in das Körperinnere zu blicken. Ihr Labor entwickelte bildgebende Instrumente mit Kohlenstoffnanoröhren, mit denen winzige Tumore während einer Operation erkannt werden können. Durch die Entwicklung eines Virus, der fluoreszierende Nanoröhren trägt, können Ärzte nun Tumore identifizieren, die sonst unbemerkt geblieben wären.

Belcher beendete ihren Vortrag mit der Erörterung eines gemeinsamen Ziels von ihr und ihrem Team: innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre eine Erkennungs- und Diagnosetechnologie für Eierstockkrebs zu entwickeln. Durch das Scannen des gesamten Eileiters auf präkanzeröse Läsionen wollen sie die Früherkennung und Behandlung dieser tödlichen Krankheit verbessern.

Der Vortrag von Angela Belcher beleuchtete das enorme Potenzial der Nutzung der Biologie, um neue Möglichkeiten in der Nanotechnologie zu erschließen. Durch die Nutzung der Kraft der Natur können Wissenschaftler Bereiche revolutionieren, die von der Energiespeicherung über die Umweltsanierung bis hin zur Krebsdiagnostik reichen.