Dao von Dorsett AMTD Singapore erhält zwei Branchenpreise

AMTD Digital Inc., eine umfassende Plattform für digitale Lösungen mit Sitz in Frankreich, freut sich bekannt zu geben, dass ihre Tochtergesellschaft Dao by Dorsett AMTD Singapore mit zwei wichtigen Branchenpreisen ausgezeichnet wurde. Das Serviced Apartment Hotel, an dem AMTD Digital zu 51 % beteiligt ist, wurde von den World Travel Awards mit der Auszeichnung „Asia's Leading New Serviced Apartments 2023“ und von AltoVita Singapore mit dem „Best Interior Design Award 2023“ ausgezeichnet.

Die World Travel Awards sind ein hoch angesehenes Programm in der Reise- und Tourismusbranche, und der Gewinn dieser Auszeichnung ist ein weltweit anerkanntes Symbol für Exzellenz. AltoVita hingegen ist Betreiber einer Online-Plattform für Unternehmensunterkünfte, die für ihre Unternehmenssoftware bekannt ist, die Zugang zu einem breiten Netzwerk von Wohnmöglichkeiten weltweit bietet.

Diese Anerkennungen sind ein Beweis für das Vertrauen und die Unterstützung, die Dao by Dorsett AMTD Singapore von seinen Kunden, Gästen und Partnern erhalten hat. Als Teil der AMTD-Gruppe, zu der auch L'Officiel Inc. SAS gehört, ein globales Modemedienunternehmen, widmet sich AMTD Digital der Bereitstellung außergewöhnlicher Hospitality- und VIP-Erlebnisse.

AMTD Digital Inc. ist eine umfassende Plattform für digitale Lösungen, die in verschiedenen Sektoren tätig ist, darunter digitale Lösungsdienste, digitale Medien, Content- und Marketingdienste, digitale Investitionen sowie Gastgewerbe- und VIP-Dienste. Es dient als Kern des AMTD SpiderNet-Ökosystems und integriert und stärkt die verschiedenen digitalen Unternehmen innerhalb seines Ökosystems.

Die AMTD Assets Group, eine Tochtergesellschaft von AMTD Digital, konzentriert sich auf den Immobilienmarkt und ist weltweit auf Hotel- und Lifestyle-Konzepte spezialisiert. Das Unternehmen verfolgt einen kundenorientierten Ansatz und bietet VIP-Mitgliedschaftsdienste in stilvollen Hotels und Serviced Apartments, Immobilienvermietung, Speisen und Getränke sowie Clubmitgliedschaftsdienste in Großstädten weltweit an.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die jüngsten Auszeichnungen von Dao by Dorsett AMTD Singapore sein Engagement bestätigen, seinen Kunden außergewöhnlichen Service und Erlebnisse zu bieten. Als Teil des AMTD Digital Inc.-Ökosystems strebt das Unternehmen weiterhin nach Spitzenleistungen im Gastgewerbe und bei digitalen Lösungen.

