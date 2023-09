Amanda Holden verblüfft in ihrem Leder-Minikleid

By

Amanda Holden, die 52-jährige britische Fernsehpersönlichkeit, sorgte kürzlich in einem schwarzen Lederminikleid für Aufsehen und bewies damit, dass das Alter in Sachen Mode nur eine Zahl ist. Trotz ihres umwerfenden Aussehens verriet sie, dass sie sich immer noch einen Aperol Spritz am Tag gönnt, selbst wenn sie versucht, sich zu entgiften.

Holdens Wahl des Outfits zeigte ihr Selbstvertrauen und ihren modebewussten Stil. Das schwarze Minikleid aus Leder betonte ihre Figur und ermöglichte es ihr, gleichzeitig Eleganz und Kantigkeit auszustrahlen. Ihre Wahl der Kleidung ließ die Temperaturen in die Höhe schnellen und erntete gleichermaßen Lob von Fans und Modekritikern.

Zusätzlich zu ihrem tadellosen Sinn für Mode sprach Holden auch über ihre Trinkgewohnheiten. Obwohl sie sich ihrer Gesundheit bewusst war und einen ausgewogenen Lebensstil pflegte, gab sie zu, täglich einen Aperol Spritz zu genießen. Diese Enthüllung überraschte viele, da sie ihrem Entgiftungsversuch widersprach.

Während der tägliche Genuss eines alkoholischen Getränks für eine Entgiftung kontraproduktiv erscheinen mag, ist es wichtig zu beachten, dass Mäßigung der Schlüssel ist. Aperol Spritz, ein beliebter Cocktail aus Aperol, Prosecco und Sodawasser, kann in Maßen genossen werden, ohne die eigenen Gesundheitsziele zu gefährden.

Holdens Selbstvertrauen, ihr persönlicher Stil und ihre Ehrlichkeit bei der Wahl ihres Lebensstils sind für viele eine Inspiration. Indem sie ein Gleichgewicht zwischen Nachsicht und Mäßigung aufrechterhält, ermutigt sie andere, ihr Wohlbefinden in den Vordergrund zu stellen und gleichzeitig die Dinge zu genießen, die sie lieben.

Quellen:

– Quellartikel von Sarah Packer und Geraint Llewellyn für Mailonline (keine URLs)