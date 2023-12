Psyche-Mission beginnt mit der Sammlung wissenschaftlicher Daten

By

Die im Oktober gestartete Psyche-Mission der NASA hat einen bedeutenden Meilenstein erreicht, da ihre wissenschaftlichen Instrumente jetzt in Betrieb sind und erste Daten erfassen. Das Raumschiff, auch Psyche genannt, ist auf dem Weg zu seinem Ziel, einem Asteroiden, von dem angenommen wird, dass er vollständig aus Metall besteht. Die Bodenteams haben fleißig daran gearbeitet, das Raumschiff für die Beobachtungen bei seiner Ankunft vorzubereiten.

Der erste Erfolg der Mission ist als „First Light“ bekannt und markiert das Einschalten der Kameras des Raumfahrzeugs, um Fotos seiner Umgebung aufzunehmen. Obwohl diese ersten Bilder im Vergleich zu denen des James Webb-Weltraumteleskops vielleicht nicht außergewöhnlich erscheinen, bedeuten sie doch den Beginn einer aufregenden Mission.

Neben der Aufnahme von Fotos hat Psyche auch zwei wichtige Instrumente aktiviert und mit der Kalibrierung begonnen: das Magnetometer und das Gammastrahlenspektrometer (GRS). Das GRS wird die Zusammensetzung der Asteroidenoberfläche analysieren und so Einblicke in seinen Aufbau liefern. In der Zwischenzeit wird das Magnetometer alle potenziellen Magnetfelder untersuchen, die vom Asteroiden erzeugt werden. Zusammen werden diese Instrumente dabei helfen, festzustellen, ob Psyche ein gescheitertes Planetesimal war.

Darüber hinaus hat Psyche mit seinen elektrischen Antriebsmotoren einen Rekord aufgestellt. Am 8. November wurden zwei der vier Hall-Effekt-Triebwerke von Psyche gezündet und waren damit die ersten, die im Weltraum eingesetzt wurden. Im Gegensatz zu herkömmlichen chemischen Triebwerken nutzen diese Triebwerke geladene Teilchen und erzeugen kleine, aber gleichmäßige Schubmengen, was im Laufe der Zeit zu einer höheren Effizienz führt.

Begleitet wird Psyche auf seiner Mission vom Technologiedemonstrator Deep Space Optical Communications (DSOC). DSOC testet die Kommunikation mit der Erde mithilfe von Lasern anstelle von Radiowellen. Dieser innovative Ansatz ermöglicht die Übertragung größerer Datensätze, obwohl es immer noch eine Verzögerung von etwa 20 Minuten gibt, bis die Laser die Erde von Psyches vorgesehener Umlaufbahn erreichen.

Insgesamt markiert die Psyche-Mission einen wichtigen Schritt bei der Erforschung von Asteroiden und zeigt die Fortschritte in der Weltraumtechnologie. Es ebnet den Weg für zukünftige Missionen, die mehr über die Geheimnisse unseres Sonnensystems aufdecken könnten.

