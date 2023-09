Sonatrach startet digitale Antikorruptionsplattform zur Bekämpfung von Bestechung

By

Sonatrach, das staatliche algerische Energieunternehmen, hat die Einführung seiner digitalen Berichtsplattform Sonatrach Anti-Corruption Compliance: SPEAKUP angekündigt, um Korruption und Bestechung zu bekämpfen. Die Plattform wurde mit sicheren Standards und Tools entwickelt, um die Vertraulichkeit und Sicherheit von Personen zu gewährleisten, die illegale Aktivitäten melden.

Mit dieser Plattform möchte Sonatrach Mitarbeiter, Partner, Kunden und andere Interessengruppen dazu ermutigen, schwerwiegende illegale oder rechtswidrige Handlungen zu melden, die gegen die Antikorruptionsrichtlinie und den Verhaltenskodex des Unternehmens verstoßen. Durch die Erleichterung einer ehrlichen Berichterstattung möchte Sonatrach seinen Kampf gegen Korruption verstärken und eine Kultur der Transparenz und Integrität im Unternehmen etablieren.

Als eines der größten Energieunternehmen der Welt war Sonatrach in den letzten zwei Jahrzehnten mit mehreren Korruptionsskandalen konfrontiert, an denen Unternehmensvertreter und ausländische Unternehmen beteiligt waren. Insbesondere war das Unternehmen in einen Korruptionsfall mit zwei italienischen Unternehmen, Eni und Saipem, verwickelt, bei dem es um Energie- und Ingenieurprojekte ging.

Die algerische Justiz untersucht derzeit die Übernahme der Ölraffinerie Augusta auf Sizilien durch Sonatrach im Jahr 2018. Diese Untersuchung führte 2021 zur Abschiebung des ehemaligen CEO des Unternehmens, Abdelmoumen Ould Kaddour, aus den VAE.

Die Initiative von Sonatrach zur Einführung einer digitalen Antikorruptionsplattform ist ein bedeutender Schritt vorwärts bei der Bekämpfung von Korruption und Bestechung im Unternehmen. Durch die Bereitstellung einer sicheren Plattform für die Berichterstattung möchte Sonatrach ein verantwortungsvolleres und ethischeres Arbeitsumfeld schaffen.

Dieser Schritt erfolgt, da viele Unternehmen weltweit die Bedeutung von Antikorruptionsmaßnahmen erkennen und robuste Compliance-Programme implementieren. Die Ermutigung von Mitarbeitern und Stakeholdern, sich gegen Korruption auszusprechen, trägt wesentlich dazu bei, korrupte Praktiken zu verhindern und zu bekämpfen.

Quelle: Keine spezifische Quelle verwendet.