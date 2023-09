Erstellen realistischer KI-Stimmen: Die Möglichkeiten und Fragen, die sie aufwerfen

In einer Welt, in der KI-Stimmen immer häufiger vorkommen, ist es wichtig, die Auswirkungen und möglichen Auswirkungen zu berücksichtigen. Von virtuellen Assistenten wie Alexa und Siri bis hin zu den Stimmen, die in Anwendungen wie TikTok zu hören sind, sind KI-Systeme in der Lage, lebensechte Sprache in verschiedenen Sprachen und Stimmen zu erzeugen. Kürzlich experimentierte David Pierce, ein angesehener Redakteur und Co-Moderator von The Vergecast, in einer dreiteiligen Miniserie über KI damit, KI-Bots zu trainieren, um seine Stimme nachzubilden.

Der Prozess umfasste das Training der KI-Bots mithilfe von Skripten, vorhandenem Audio aus früheren Vergecast-Episoden oder einer Kombination aus beidem. Ziel war es herauszufinden, wie gut und schnell eine passable KI-Kopie seiner Stimme erstellt werden konnte. Die Ergebnisse waren erstaunlich: Vier verschiedene Tools zeigten unterschiedliche Erfolge bei der Nachbildung von Davids Stimme.

Obwohl erwartet wird, dass keine der KI-Stimmen David ersetzen wird, ist es offensichtlich, dass sie sich schnell verbessern. Dies wirft erhebliche Fragen zu den möglichen Auswirkungen einer solchen Technologie auf. Welche Verantwortung haben YouTuber, wenn sie KI verwenden, um ihre Stimme zu reproduzieren? Wie meistern Einzelpersonen die ethischen und rechtlichen Herausforderungen, die sich aus der Verwendung von KI-generierten Stimmen ergeben?

Der Aufstieg der KI-Musik, bei der Künstlerstimmen verwendet werden, um Modelle zu trainieren, die mit jeder Stimme überzeugende Songs kreieren können, stellt ein ähnliches Dilemma dar. Diese Fortschritte haben das Potenzial, ein Jahrzehnt voller Gerichtsverfahren und ethischer Debatten über Eigentum und Einwilligung auszulösen. Es ist von entscheidender Bedeutung, darüber nachzudenken, wie diese Instrumente eingesetzt und wie ihre Auswirkungen diskutiert werden sollten.

Während die Möglichkeiten, die KI-Stimmen bieten, enorm und demokratisierend sind, besteht ein dringender Bedarf, sich mit den Deepfakes und potenziellen Problemen, die sie verursachen können, auseinanderzusetzen. Die rasante Verbesserung der KI-Technologie erfordert, dass diese Diskussionen eher früher als später stattfinden. Die Entwicklung und Nutzung realistischer KI-Stimmen wird Bestand haben, und es ist von entscheidender Bedeutung, sich in diesem neuen Terrain verantwortungsvoll und ethisch zu bewegen.

Definitionen:

– KI-Stimmen: Künstlich erzeugte Stimmen, die durch auf menschliche Sprache trainierte KI-Modelle erstellt werden.

– Deepfakes: Synthetische Medien, die vorhandene Bilder und Videos kombinieren und mit Quellbildern oder Videos überlagern, oft mit böswilliger Absicht.

Quellen:

– David Pierce: „Ich habe einen Bot gemacht, der fast genau wie ich klingt. Es war einfacher und besser als ich erwartet hatte. Ist das cool oder erschreckend?“, The Verge